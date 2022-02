„The Masked Singer“-Juroren verlassen stinksauer Studio, weil er im Kostüm steckt

Von: Julia Volkenand

Die amerikanische „The Masked Singer“-Jury: Robin Thicke, Jenny McCarthy, Ken Jeong und Nicole Scherzinger. © MAGO / Cinema Publishers Collection

Zwei Juroren der US-Version von „The Masked Singer“ verließen empört das Studio, nachdem ein Teilnehmer demaskiert wurde.

USA - Die TV-Sendung „The Masked Singer“ ist in Deutschland ein richtiger Publikumsliebling. Auch in den USA erfreut die Sendung sich großer Beliebtheit. Doch in der amerikanischen Version ging es zuletzt dramatisch her - und das hatte so gar nichts mit dem Gesang zu tun.

Denn wie US-Medien wie Deadline berichten, verließen bei der Enthüllung eines Kandidaten mehrere Jurymitglieder empört den Raum. Doch was brachte die Superstars so aus der Fassung? Die Show war noch nicht mal ausgestrahlt, da ging es schon heiß her. Denn als einer der Teilnehmer seine Maske abnahm, standen zwei der Juroren einfach auch und verließen aus Protest den Saal. Mit dem Mann, der sich in dem Kostüm verbarg, hatte offenbar niemand gerechnet und nicht alle freuten sich, ihn zu sehen.

„The Masked Singer“: Juroren verlassen Raum, als sie Giuliani sehen

Es handelte sich um niemand anderen als den Ex-Anwalt des ehemaligen Präsidenten Donald Trump (75): Rudy Giuliani. Richtig gelesen: Der ehemalige Bürgermeister von New York machte bei „The Masked Singer“ mit.

Trump-Anwalt Rudy Giuliani trat bei „The Masked Singer“ auf. © Robert Bumsted/AP/dpa

Darüber waren vor allem Popmusiker Robin Thicke (44) und Schauspieler Ken Jeong (52) sauer. Sie warteten auch gar nicht groß ab, sondern marschierten schnurstracks aus dem Studio, als sie den Anwalt sahen. Ein Gespräch wollten sie nicht mit ihm führen. Dafür gab es im Netz sehr viel Lob. Denn auch viele amerikanische Fernsehzuschauer haben die Nase voll von Giuliani, drohten auf Twitter sogar, die Sendung zu boykottieren. Eine so kontroverse Figur habe in einer Sendung wie „The Masked Singer“ einfach nichts zu suchen. „Wenn du Robin Thicke verlierst, weißt du, dass es schlimm ist“, frotzelte ein User. Andere stimmten ihm zu: „Ich kann nicht aufhören, über den Abmarsch zu lachen. Bravo an alle“, „Jetzt haben sie die Chance, die Sendung in ‚Der pathologisch verrückte, betrunkene Sänger umzubenennen“, „Wer zur Hölle hat Rudy Giuliani für ‚The Masked Singer‘ engagiert?“ und „Alles für die Quote, oder?“

„The Masked Singer“: Rudy Giuliani sorgt für Kritik im Netz

Andere ärgern sich über die Aktion der Juroren und schimpfen, dass man sonst doch auch immer viel Toleranz predige. Nur für den konservativen Anwalt solle das nicht gelten. Die beiden Jurorinnen Nicole Scherzinger (43) und Jenny McCarthy (49) blieben Berichten zufolge sitzen und unterhielten sich mit dem Republikaner.

Offenbar waren Jeong und Thicke nicht mit der Entscheidung einverstanden, den scharf kritisierten Giuliani in die Show einzuladen. Der hatte für seine Rolle in der Präsidentschaft Trumps für jede Menge Kontroversen gesorgt.

Die Sendung wird erst Anfang März ausgestrahlt, bisher ist also nicht bekannt, welches Kostüm den 77-Jährigen maskierte. Wenn man aber Twittergerüchten glauben darf, verkleidete er sich als Cupcake.

Auch für das deutsche „Masked Singer“ wünschte sich Ruth Moschner unlängst einen Politiker unter der Maske. (jv)