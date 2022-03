„Müssen für Sichtbarkeit sorgen“: Ruth Moschner fordert Fans auf, Straftaten im Netz anzuzeigen

Bevor am Samstagabend „The Masked Singer“ in die nächste Runde geht, meldet sich Jurorin Ruth Moschner mit einem ernsthaften Anliegen bei ihren Fans. Straftaten im Netz sollten nicht länger ungeahndet bleiben, findet die 45-Jährige. Doch dafür müssten Betroffene für mehr Sichtbarkeit sorgen.

Berlin - Am Samstagabend (19. März) ist es endlich wieder so weit: „The Masked Singer“ geht in eine neue Runde. Doch bevor es mit dem fröhlichen Ratespaß losgeht, wendet sich Jury-Mitglied Ruth Moschner (45) mit einem dringenden Appell an ihre Community.

Ruth Moschner ist Hassnachrichten im Netz gewöhnt

Für Ruth Moschner gehören Hassnachrichten im Netz zum Alltag. Als Frau im öffentlichen Leben ist sie häufig Sexismus ausgesetzt. Doch die Moderatorin wehrt sich und fordert ihre Fans auf, es ihr gleichzutun.

In einem emotionalen Statement erklärt sie bei Instagram, die Strafverfolgung im Netz sei zwar „mehr als schlecht“ und es passiere „gefühlt Null“, doch gerade deshalb müsse man für Sichtbarkeit sorgen. „Nur bei Instagram melden und blockieren ändert das Problem nicht“, ist die 45-Jährige überzeugt und fordert: „Bitte zeigt Straftaten wie sexuelle Belästigung, Mobbing, Gewaltandrohungen, Stalking und natürlich auch Pädophilie im digitalen Raum an.“

Ruth Moschner fordert ihre Fans auf, Straftaten anzuzeigen

Schließlich bekomme die Justiz nur so ein wahres Bild davon, was im Netz wirklich los sei. „Schämt euch nicht, sondern teilt euch mit. Entweder anonym bei den oben genannten Stellen oder bei einer euch vertrauten Person. Denn nicht ihr habt etwas falsch gemacht, sondern diejenigen, die solche Sachen verschicken!“, beendet sie ihren Appell eindringlich.

„The Masked Singer“ muss derweil auf Moderator Matthias Opdenhövel verzichten. Doch mit Thore Schölermann ist bereits für Ersatz gesorgt.

