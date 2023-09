„The Voice“-Kandidat gesteht: Wegen „Layla“ verlor er seinen Job

Von: Volker Reinert

Teilen

Die neue Staffel von „The Voice of Germany“ ist im vollen Gang. Kandidat Patrik Schmitt spielte 2022 im Video zum Skandalsong „Layla“ von DJ Robin mit. Nun erzählte er im TV von den Konsequenzen.

Köln - Damit hat der angehende Schlagerstar Patrik Schmitt (41) wohl nicht gerechnet! Der Musiker trat am Sonntag (24. September 2023) in der Show „The Voice of Germany“ bei ProSieben auf und versuchte sein Glück bei den Juroren Giovanni Zarrella (45), den Tokio-Hotel-Zwillingen Bill und Tom Kaulitz (34), Shirin David (28) und Ronan Keating (46). Doch bevor es zum Auftritt kam, erzählte der Kaiserslauterer zuerst von seiner Jobkündigung 2022, da er die Hauptrolle im Musikvideo zu „Layla“ von seinem guten Freund DJ Robin (27) spielte.

„The Voice“-Kandidat Patrik Schmitt verlor seinen Job wegen des Songs „Layla“

Der Sänger, der unter dem Künstlernamen „Schmittinger“ in Erscheinung tritt, kam auch mit seinem Kumpel zum Casting. Auf Mallorca hat sich der 41-Jährige bereits einen Namen als Ballermannsänger gemacht. Der „The Voice“-Kandidat erzählte: „Wir kennen uns schon viele Jahre, aus Stuttgart. Wir waren auch beide schon mal Karnevalsprinz.“

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Schmitt spielte im „Layla“-Video von DJ Robin die besungene „Puffmutter“ mit blonder Perücke und an einer Stange tanzend. Er erklärte: „Das war ein großer Skandal dann, dass ein Mann die Layla spielt.“ Der Nummer-Eins-Song löste eine Sexismus-Debatte aus. Und diese ging an Schmitts Chefs auch nicht spurlos vorbei. Im Mallorca-Spezial des „ZDF-Fernsehgartens“ am 30. Juli 2023 wurde Moderatorin Andrea Kiewel (58) durch einen „Layla“-Zwischenruf aus dem Publikum aus dem Konzept gebracht. Das erinnerte die Moderatorin womöglich an die stark diskutierte mögliche Zensur in ihrer Show im Jahr 2022.

Skandal um den Ballermann-Hit „Layla“ im „ZDF-Fernsehgarten“ Im Jahr 2022 wurde lange Zeit im Vorfeld der Mallorca-Ausgabe im „ZDF-Fernsehgarten“ diskutiert, ob das Lied „Layla“ von DJ Robin & Schürze, das es in den deutschen Charts bis an die Spitze schaffte, in der Schlagershow nur in einer zensierten Form gesungen werden sollte. Schlussendlich wurde „Layla“ unzensiert gesungen, aber für die Silverstershow 2022/23 wegen vieler Klagen nach dem Fernsehgarten-Auftritt vom ZDF verbannt.

Nach 15 Jahren gefeuert: „The Voice“-Kandidat sieht es als Chance

Der große Medienrummel und die vielen Zeitungsberichte führten binnen weniger Tage zu Schmitts Kündigung nach 15 Jahren: „Dienstags war es in der Zeitung, samstags habe ich eine E-Mail bekommen von meinem Chef, dass ich gefeuert bin.“

Aufmerksamen TV-Zuschauern fiel am Sonntag (24. September 2023) ein bekanntes Gesicht auf. „The Voice of Germany“-Kandidat Patrik Schmitt spielte 2022 die Hauptrolle im Musikvideo „Layla“ von DJ Robin. In der Castingshow sprach er nun davon, dass er aufgrund dessen seinen Job verlor. © IMAGO / BOBO & Screenshot: joyn.de „The Voide of Germany“ Folge 3

Zuerst war die Kündigung für den 41-Jährigen eine Belastung. Doch der Künstler ließ sich nicht unterkriegen: „Ich habe irgendwie nie bereut, in dem Video mitzumachen. Wenn ein Arbeitgeber entscheidet, mich deswegen rausschmeißen zu müssen, war es wohl auch nicht das Richtige.“ Eine neue Karriere als Schlagerstar scheint nun nichts im Weg zu stehen. Der erste Schritt ist dem Künstler zumindest schon einmal gelungen. Mit seiner Interpretation des Songs „Abenteuerland“ der Band Pur begeisterte er Giovanni Zarrella.

Der heiß diskutierte „Layla“-Song ging auch an Musiker-Ikone Heino (84) nicht spurlos vorbei. Dieser legte das Lied prompt neu auf. Wegen seiner Äußerungen zum Thema Gendern sowie Rassismus- und Diskriminierungsvorwürfen steht der Schlagersänger derzeit stark in der Kritik. Verwendete Quellen: bild.de