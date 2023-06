Theresia Fischer gibt zu: „Ich habe über Jahre gelogen“

Bislang hatte Theresia Fischer behauptet, dass sie ihre Beinverlängerungen für besseren Sex vornehmen hat lassen. Jetzt klärte die ehemalige GNTM-Kandidatin auf, was tatsächlich dahinter steckt © Instagram / theresiafischer & Instagram / theresiafischer

Die Reality-TV-Teilnehmerin Theresia Fischer hat zwei Beinverlängerungen hinter sich. Doch über ihre wahren Beweggründe für die Eingriffe hat sie bis jetzt geschwiegen.

Hamburg - Theresia Fischer (31) macht erneut durch ihre Beinverlängerung Schlagzeilen. Die ehemalige GNTM-Kandidatin wurde in dem Topmodel-Format zwar nur elfte, doch seitdem ist sie regelmäßig im TV zu sehen. Das Reality-TV-Sternchen erregte vor allem durch ihre besonderen chirurgischen Eingriffe die Aufmerksamkeit vieler Fans: Sie hat sich letztes Jahr zum zweiten Mal die Beine verlängern lassen. Jetzt verrät sie den wahren Grund.

Für ihre Beinverlängerung hatte die 31-jährige einen ungewöhnlichen Grund genannt: Sie haben den Eingriff für besseren Sex durchführen lassen. Theresia Fischer hatte erklärt, dass die Größe ihrer Unterschenkel nicht zu ihren verlängerten Oberschenkeln passe. Durch dieses Ungleichgewicht seien manche Sex-Positionen unmöglich. Doch jetzt hat das Reality-TV-Sternchen verraten, dass dies nicht der wahre Grund für ihre zweite Beinverlängerung war.

So findet Theresia Fischers neuer Freund das Sexleben

Die 31-jährige verriet den Grund, warum sie nun die Wahrheit erzählte: „Ich kann mit dieser Lüge nicht mehr in den Spiegel schauen.“ Sie habe „über Jahre gelogen“ und erzählt nun von ihren echten Beweggründen. Sie habe für ihren Ex-Mann Thomas (58) schön aussehen wollen. Dieser unterstützte sie in ihrem Vorhaben und habe sie „gepusht“. Doch diese Zeiten sind nun vorbei. Mittlerweile ist Theresia mit dem Zahnarzt Stefan (56) zusammen. Der 56-jährige verriet über den Sex mit längeren Beinen: „Es ist leidenschaftlich. Es ist vielseitig, abwechslungsreich in jeglicher Hinsicht.“ Verwendete Quellen: rtl.de