„Wie Psycho ist Theresia?“: „Club der guten Laune“-Zuschauer diskutieren über GNTM-Model Theresia Fischer

Teilen

Theresia Fischer bei „Club der guten Laune“ © SAT.1 / Julian Essink

Theresia Fischer ist beim „Club der guten Laune“ und sorgt für Diskussionen. Die ehemalige GNTM-Kandidatin kommt nicht bei allen gut an.

Theresia Fischer (30) macht mit ihrer quirligen und emotionalen Art erneut Schlagzeilen. Die ehemalige GNTM-Kandidatin wurde in dem Topmodel-Format zwar nur elfte, doch seitdem ist sie regelmäßig im TV zu sehen. Zurzeit ist sie mit zehn weiteren Promis im „Club der guten Laune“. Dort kämpfen die Promis darum, möglichst lange im Cluburlaub bleiben zu dürfen.

Sie lies zwei Mal ihre Beine verlängern

Das Reality-TV-Sternchen erregte vor allem durch ihre besonderen chirurgischen Eingriffe die Aufmerksamkeit vieler Fans: Sie hat sich erst kürzlich zum zweiten Mal die Beine verlängern lassen. Und auch sonst fällt sie durch Besonderheiten auf. So hat sie beim „Club der guten Laune“ immer ihr Murmeltier-Plüschtier Herbert dabei.

Ihre Art kommt bei einigen Fans nicht sehr gut an. So kursiert derzeit ein Meme über die 30-Jährige auf Twitter. Auf dem Foto ist Diana Herold, die 2021 im Sommerhaus der Stars war, schreiend zu sehen und darüber steht: „Wie Psycho ist Theresia auf einer Skala von 1 bis 10?“. Die Antwort liefert die Schrift auf dem Foto: „Fünfunddreißig“. Einige Follower teilen diese Auffassung und jemand kommentiert: „10, also nicht mehr zu retten“.