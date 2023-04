Horror-OP: Theresia Fischer ließ Beine nur für „Anerkennung und Liebe“ verlängern

Theresia Fischer hat sich in mehreren aufwendigen Operationen die Beine verlängern lassen © Instagram: theresiafischer

Theresia Fischer unterzog sich einer mehrjährigen schmerzhaften Prozedur, um längere Beine zu haben. Nun gibt das Model zu, es für ihren Ex getan zu haben.

Köln – Bei „Germany’s Next Topmodel“ (ProSieben) belegte sie 2019 den 11. Platz – anschließend machte Theresia Fischer (31) vor allem mit ihrer Beinverlängerung Schlagzeilen. Die Blondine unterzog sich zwei Operationen und einer mehrjährigen Tortur, um 14 Zentimeter zu wachsen. 2016 legte sich das Model erstmals unters Messer und im letzten Jahr folgte die zweite OP, um die Beinchen letztendlich auf eine Länge von 1,16 Meter zu bekommen.

Die GNTM-Kandidatin machte aus dem Eingriff kein Geheimnis und nahm nicht nur ihre Instagram-FollowerInnen mit auf dem Weg, sondern ließ sich sogar von einem Kamerateam begleiten. Es schien, als erfülle sich Theresia mit der Beinverlängerung einen Wunsch. Wieso sollte sich ein Mensch sonst einem solch schmerzhaften Eingriff unterziehen? Aber in Wahrheit war die Prozedur gar nicht so ganz freiwillig, wie das Model jetzt erstmals verrät.

„Ich war so abhängig und hörig“: Theresia ließ sich die Beine für ihren Ex verlängern

Zu Gast bei „Britt – Der Talk“ (Sat.1) packt die junge Frau nun aus und offenbart, dass sie sich für ihren Ex die Beine verlängern ließ. Eine Wahrheit, die nicht nur die Zuschauer, sondern auch Talkshow-Host Britt Hagedorn (51) schockierte. „Es gab jemanden, von dem ich so abhängig war und hörig war, dass ich gesagt habe, ich mache das. Weil ich wusste, dann bekomme ich Anerkennung und Liebe“, so die 31-Jährige in der Show. Theresias Ex-Freund habe ihr das Gefühl vermittelt, nicht gut genug zu sein und sagte, dass längere Beine noch toller wären. Die damals 1,70 Meter große Schönheit entschied sich daraufhin für eine jahrelange Prozedur, um zu gefallen und geliebt zu werden.

„Jetzt kam dieses Verliebtsein in diesen Menschen, der dir vermittelt hat, du bist nicht gut genug, wie du bist“, schlussfolgert Britt, als Theresia ihre Geschichte erzählt und das Model stimmt zu. Liebe und Anerkennung sei es vor allen Dingen gewesen, wonach das Model immer strebte – und das kommt nicht von ungefähr. Bereits als Schülerin fühlte sich Theresia nicht gesehen und anerkannt und war Opfer heftiger Mobbing-Attacken.

Heute sehe das Model alles anders – sie habe sich daraus gekämpft, heißt es auf ihrem Instagram-Account: „Ich habe mich und meine inneren Werte wieder kennen- und lieben gelernt“, so die 31-Jährige.