Ex-GNTM-Kandidatin Theresia Fischer und ihr Mann Thomas Behrend haben sich getrennt

Nach sieben Jahren ist Schluss: Theresia und ihr Mann haben sich getrennt © Instagram/Theresia Fischer

Gescheiterte Ehe: Model Theresia Fischer und ihr Mann Thomas Behrend haben sich drei Jahre nach der Hochzeit vor laufender Kamera im GNTM-Finale getrennt.

Hamburg – Der Segen von Heidi Klum (49) sollte diesem Paar wohl kein ewiges Glück bescheren. GNTM-Kandidatin Theresia Fischer (30) und ihr Mann Thomas Behrend (58) gaben nun ihre Trennung bekannt. Via Instagram posteten die beiden ein Pärchen-Bild, das ganz und gar nicht vermuten lässt, was für traurige Neuigkeiten, die Eheleute darunter zu verkünden haben. „Wir haben uns getrennt“, lauten die ersten Zeilen und nehmen jeglichen Raum für Spekulationen. „Wahrscheinlich könnt ihr es kaum glauben, aber es ist wahr“, heißt es weiter von den frisch Getrennten.

Und so ist es: Einige ihrer Follower halten das Liebes-Aus für einen Scherz. So schreibt eine Userin: „Das soll sicher nur ein Witz sein“ und gibt die Hoffnung auf eine Aufklärung nicht auf. Eine andere Nutzerin verleiht außerdem ihrer Ungläubigkeit Ausdruck und kommentiert: „Das ist nicht ernst gemeint“.

Theresia und Thomas gaben sich vor laufender Kamera im GNTM-Finale das Ja-Wort

„Leider doch“, antwortet Theresia unter den Kommentar und lässt so die kleine Hoffnungsblase der Fans platzen. Nach sieben Jahren Seite an Seite hat das einstige Traumpaar entschieden „fortan getrennte Wege zu gehen“, heißt es unter dem Beitrag. In den Hafen der Ehe geleitete die beiden 2019 Model-Mama Heidi Klum, denn Theresia und ihr knapp 30 Jahre älterer Partner gaben sich im GNTM-Finale 2019 vor laufender Kamera das Ja-Wort.

Nun, drei Jahre später, erklären die beiden die Ehe als gescheitert. Die Trennung habe private Gründe und so soll es auch vor der Presse bleiben. Daher bitten das Model und der Dokumentarfilmmacher ihre Anhänger, von Nachfragen abzusehen. Und daran wird sich auch unter den Kommentaren gehalten - die Fans zeigen Verständnis und Anteilnahme. Es sammeln sich etliche traurige Emojis und herzliche Zusprüche für die zwei. Auch prominente Instagram-Nutzer reihen sich ein. So schreibt Ex-„Prince Charming“-Kandidat Sam Dylan, dass jedes Ende auch ein Neuanfang für einen neuen Lebensabschnitt sei und „Bauer sucht Frau“-Kandidatin Antonia Hemmer kommentiert: „Ich hoffe, ihr könnt es beide gut verarbeiten“.