„Mein Girl unterstützt“: Cathy Hummels trainiert mit Sophia Thiel

Von: Alica Plate

Cathy Hummels und Sophia Thiel trainierten kürzlich zusammen © Screenshot/Instagram/cathyhummels

Cathy Hummels und Sophia Thiel setzten sich kürzlich gemeinsam gegen Hasskommentare im Netz ein. Doch auch privat scheinen sich die beiden hin und wiederzusehen. Auf Instagram enthüllte die Moderatorin, dass sie die Fitness-Influencerin bei einer Sportsession unterstützte.

München - Cathy Hummels und Sophia Thiel scheinen nun öfters gemeinsame Sache zu machen. Nachdem sich die beiden Instagram-Stars kürzlich für Bodypositivity einsetzten und Hasskommentaren im Netz den Kampf ansagten, verbrachten sie nun erneut gemeinsam Zeit. Denn die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin unterstützte die Fitness-Influencerin bei ihrem Training.

Cathy Hummels und Sophia Thiel sagen Hasskommentaren im Netz den Kampf an

Mit Hassnachrichten im Netz kennen sich Cathy Hummels und Sophia Thiel leider aus. Beinahe täglich erhalten die beiden auf Social-Media-Plattformen wie Instagram böse Kommentare zu ihrem Gewicht. Während Sophia laut der Fans zu viel auf den Rippen hat, hat Cathy genau davon zu wenig.

Am 02. Mai veröffentlichte Cathy Hummels erneut ein gemeinsames Bild mit der 27-Jährigen. Denn die beiden scheinen auch so immer wieder Zeit miteinander zu verbringen.

„Also, ich bin schon gerne Prinzessin .… in diesem Fall hab ich mein Girl Sophia Thiel bei ihrem täglichen Training unterstützt. Es stand: ‘Lift Cathy and hold for the picture‘ auf dem Trainingsplan. Sehr effizientes Work-out“, kommentiert die hübsche Brünette das gemeinsame Bild.

Kürzlich nahm sich Sophia eine Auszeit von den sozialen Medien. Anschließend enthüllte Sophia Thiel den wahren Grund: Eine gute Freundin der Fitness-Influencerin ist verstorben. Verwendete Quellen: Instagram.com/cathyhummels