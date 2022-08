„So ein süßer Kuss“: Schlagerstar Thomas Anders begeistert Fans mit Knutsch-Selfie

Fans feiern sein Knutsch-Selfie: Thomas Anders teilte ein romantisches Foto, auf dem er und seine Ehefrau sich küssen. (Fotomontage) © Instagram/Thomas Anders

Ibiza – Thomas Anders (59) und seine Ehefrau Claudia Hess (50) scheinen so verliebt wie am ersten Tag zu sein! Der „Cosmic Rider“-Hitmacher und seine Familie genießen derzeit eine entspannte Auszeit in ihrer Wahlheimat Ibiza, wobei auch ein romantisches Knutsch-Selfie des Stars mit seiner Partnerin entstand, mit der er seit 2000 verheiratet ist.



Über seine Social-Media-Plattform auf Instagram ließ der Schlagerstar seine Fans jetzt an drei schönen Schnappschüssen von seinem Ibiza-Urlaub mit seinen Liebsten teilhaben, auf denen auch der gemeinsame Sohn des Ehepaares, Alexander Mick Weidung (20) zu sehen ist. Zu dem Posting schrieb der „Modern Talking“-Star glücklich: „Ibiza – Zeit mit meiner Familie.“ Die schönen Fotos entstanden in einem Restaurant am Strand, wobei auf dem ersten Bild alle drei sonnengebräunten Familienmitglieder freudestrahlend in die Kamera schauen. Die zwei anderen Aufnahmen sind süße Pärchen-Selfies des Ehepaars, auf denen sie sich innig an den Händen halten und sich verliebt küssen.

Thomas Anders begeistert Fans mit süßem Knutsch-Selfie

Die Fans des Künstlers schienen von dem romantischen Knutsch-Selfie der beiden Verliebten begeistert zu sein und überfluteten die Kommentare zu dem Posting mit zahlreichen positiven Nachrichten. Ein User schwärmte: „So ein süßer Kuss.“ Und auch ein anderer Follower des Musikers kommentierte voller Begeisterung: „Liebe liegt in der Luft!“