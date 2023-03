Besonderer Wunsch: So feierte Thomas Anders seinen 60. Geburtstag

Modern Talking-Legende Thomas Anders feierte am 1. März seinen 60. Geburtstag. Dabei überraschte er vor allem mit einem unerwarteten Geburtstagswunsch.

„You’re my heart, you‘re my soul!“ Das dürfte wohl der ein oder andere Gast für Thomas Anders geträllert haben. Der legendäre Musiker, der zusammen mit Dieter Bohlen als „Modern Talking“ seine größten Hits feierte, wurde am 1. März nämlich 60 Jahre alt. Doch wie hat der Star seinen Geburtstag gefeiert? Auf Instagram bedankte sich Anders jedenfalls für die vielen Glückwünsche und Blumen: „Tausend Dank für all Eure Glückwünsche, unendlich vielen Blumen und Aufmerksamkeiten zu meinem 60. Geburtstag! Ich habe mich sehr darüber gefreut!“.

Thomas Anders ist am 1. März 60 geworden. Anstatt sich mit Geschenken überhäufen zu lassen, zeigte der Schlagerstar, wie groß sein Herz ist. © IMAGO/Andreas Weihs

Eine große Party hat es aber in diesem Jahr – anders als noch zu seinem 50. Geburtstag – nicht gegeben. „Ich war mit 30 Personen, Familie, die engsten Freunde, der engste Kreis, da war ich essen“, verriet der Musiker gegenüber Barbara Schöneberger in ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“. Und auch bis spät in die Nacht feierte Anders in diesem Jahr nicht: „Es war ein Mittwoch, es ging nicht bis in die Puppen, aber es war sehr lecker.“ Für die Geburtstags-Miesepeter hat der Sänger jedenfalls kein Verständnis. Er verstehe nicht, warum manche Menschen nicht wollten, dass man ihnen gratuliere: „Wir sollten doch alle dankbar sein, dass wir Geburtstags feiern dürfen, ich kann die Zeit doch nicht anhalten.“ Ziemlich bodenständig, Herr Anders!

Spenden für den Kinderschutzbund – Thomas Anders‘ größter Wunsch überrascht

Sein größter Wunsch war ebenfalls sehr unaufgeregt, aber zeugte vom großen Herzen des Pop-Stars. Seit 2009 ist der Musiker nämlich Schirmherr des Kinderschutzbundes. Von seinen Gästen wünschte sich Thomas Anders daher Spenden für den Kinderschutzbund! Offenbar ist Anders bereits wunschlos glücklich und kann nun anderen dabei helfen, das eigene Glück zu finden. Dass für ihn bereits so viele Wünsche in Erfüllung gegangen sind, verriet er Barbara Schöneberger ebenfalls: „Das, was ich erlebt habe oder erleben darf, das ist ja jenseits der Vorstellungskraft. In der Schule hatte ich den großen Wunsch, einmal in den Charts zu sein, einmal in den Top 100, einmal vielleicht eine goldene Schallplatte zu bekommen und vielleicht einmal einen Jaguar mein Eigen zu nennen.“

Ein Blick auf die Erfolge des Ausnahmekünstlers macht in der Tat sprachlos: Allein an der Seite Dieter Bohlens verkaufte Thomas Anders mit „Modern Talking“ über 125 Millionen Tonträger! Insgesamt erhielt er über 420 Gold- und Platin-Schallplatten. Dass er nun auch Kinder unterstützen möchte, verdient nicht nur großen Respekt, sondern ebenfalls einen herzlichen Glückwunsch!