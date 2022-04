„Mit der Taxe“: Thomas Anders ließ sich Spaghettieis nach Hause liefern, um Fanansturm zu entgehen

So vermied er einen Fan-Ansturm: Thomas Anders verriet, dass er sich sein Eis mit dem Taxi liefern ließ. Der Schlagersänger wollte die Süßspeise nicht in der Koblenzer Innenstadt kaufen. (Fotomontage) © IMAGO / fStop Images & IMAGO / Panama Pictures

So vermied er einen Fan-Ansturm: Thomas Anders verriet, dass er sich sein Eis mit dem Taxi liefern ließ. Der Schlagersänger wollte die Süßspeise nicht in der Koblenzer Innenstadt kaufen.

Koblenz – Sein Spaghettieis kam mit dem Taxi: Schlagerstar Thomas Anders (59) sprach darüber, wie er auf dem Höhepunkt seiner Karriere einen Fan-Ansturm in Koblenz vermeiden konnte. Der „Modern Talking“-Interpret räumte vor kurzem mit einem Gerücht über ihn auf, das in seiner Heimatstadt Koblenz die Runde gemacht hatte und bestätigte die Story.



In einem Interview in dem Podcast „Rund ums Eck - Der Koblenz-Podcast“ verriet er jetzt, dass die über ihn verbreitete Geschichte wahr sei und er sich in der Zeit seines großen Erfolgs mit „Modern Talking“ sein Spaghettieis mit dem Taxi nach Hause liefern ließ, um einen möglichen Fan-Ansturm zu vermeiden.

Auf dem Höhepunkt seines Ruhmes hielt er es nämlich für keine allzu gute Idee, sich in der Koblenzer Innenstadt blicken zu lassen und dort sein Eis zu kaufen. Deshalb ließ er sich sein Spaghettieis bequem zu sich nach Hause liefern – mit dem Taxi! Der Sänger verriet: „Es wurde in Koblenz erzählt, dass ich mir mein Eis mit der Taxe kommen lasse. Ja, stimmt!”

Thomas Anders: Ein Taxi lieferte ihm sein Spaghettieis!

Der Musiker dachte zudem darüber nach, dass es wegen seines Erfolges auf einmal schwierig wurde, sich Dinge wie Eis zu kaufen, ohne dabei seine zahlreichen Fans auf ihn aufmerksam zu machen.

„Da gehen so Gedanken durch den Kopf: ‚Moment mal - du bist momentan einer der erfolgreichsten Künstler Deutschlands. Du bist in so und so vielen Ländern Nummer eins. Du gibst so und so viele Fernsehshows. Und es wird plötzlich schwierig, ein Spaghettieis zu kriegen?!“, erzählte er. Obwohl der Musiker weiterhin ein gefeierter Superstar ist, sollte es für ihn aktuell jedoch kein Problem mehr sein, sich sein Eis in der Koblenzer Innenstadt kaufen zu gehen.