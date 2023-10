Von Mike Krüger und Thomas Gottschalk bloßgestellt: Jetzt spricht Iris Klein

Mike Krüger will Iris Klein hüllenlos auf Thomas Gottschalks „Wetten, dass..?“-Sofa sehen. Der Reality-Star nimmt den respektlosen Kommentar gelassen.

Mallorca – Trash-TV-Fans wissen: Iris Klein (56) ist alles andere als unumstritten. Die Mutter von TV-Auswanderin Daniela Katzenberger (37) hat sich in der Vergangenheit bereits den ein oder anderen Schlagabtausch in den sozialen Netzwerken geliefert. Höhepunkt war dabei zweifelsohne ihr öffentlich ausgetragener Rosenkrieg mit Ex Peter Klein (56), den Iris bezichtigte, sie betrogen zu haben. Jetzt sah sich die Wahl-Mallorquinerin allerdings unprovoziert ziemlich fiesen Kommentaren ausgesetzt, deren Urheber niemand Geringeres als Mike Krüger (71) war.

„Wetten, dass..?“-Spruch: Mike Krüger findet nackte Frauen offenbar ziemlich witzig

Die Bemerkung über Iris Klein fiel in einer neuen Folge des Podcasts „Die Supernasen“, den Mike Krüger zusammen mit seinem langjährigen Weggefährten Thomas Gottschalk (73) aufnimmt. Darin besprachen die beiden Entertainer Gottschalks kommende letzte „Wetten, dass..?“-Ausgabe am 25. November.

Während einer Runde schlechter Scherze schlug Krüger vor, dass sein Kollege doch Iris Klein einladen solle, nachdem diese kundgetan hatte, dass sie sich gerne mal für den „Playboy“ ablichten lassen wolle. Da sich das Magazin bisher nicht gemeldet habe, empfahl Krüger, dass Klein sich ja einfach nackt auf die „Wetten, dass..?“-Couch setzen könne.

Lästereien von Krüger und Gottschalk: Iris Klein lässt sich von Seitenhieben nicht ärgern

Dass Mike Krügers Kommentar von vielen als geschmacklos empfunden wird, ist nicht von der Hand zu weisen. Immerhin sind ein Fotoshooting im „Playboy“ und ein FKK-Auftritt bei „Wetten, dass..?“ zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe.

Die Lästereien von Mike Krüger (m.) und Thomas Gottschalk möchte sich Iris Klein nicht gefallen lassen © nicepix.world/Manfred Siebinger/Imago

In einer neuen Instagram-Story beweist Iris Klein dennoch Humor in Bezug auf die News. Sie postete Teile eines Artikels zum Thema, den sie gleichzeitig auch verlinkte, und schrieb kurz und knapp, dass sie tatsächlich noch Zeit habe, um bei „Wetten, dass..?“ aufzutreten. Mehr Beachtung schenkte Iris dem Thema nicht. In der Podcast-Folge wetterte Thomas Gottschalk indes gegen den Maulkorb, den man „weißen Herren über 60“ aufgezwungen habe. Verwendete Quellen: „Die Supernasen“ (Podcast), Instagram-Profil von Iris Klein