Thomas Gottschalk tritt mit Comeback von „Die Supernasen“ gegen Florian Silbereisen an

RTL hat Jubiläumsshow für die „Supernasen“-Filme von Thomas Gottschalk (72) und Mike Krüger (70) angekündigt © IMAGO / Manfred Siebinger & IMAGO / STAR-MEDIA

Alle „Supernasen“-Fans aufgepasst: Die Kultfilmreihe aus den 1980er-Jahren kehrt für eine Jubiläumsfolge zurück ins deutsche Fernsehen.

Das wird ein großer Fernsehabend! Für den 20. August hat RTL eine Jubiläumsshow für die „Supernasen“-Filme von Thomas Gottschalk (72) und Mike Krüger (70) angekündigt. Genau 40 Jahre ist es nämlich her, seit der erste Teil der 1980er-Jahre-Kultreihe veröffentlicht wurde. Dieser entwickelte sich damals genau wie die folgenden Filme zum Kinokassenschlager.

Die Sendung „40 Jahre Supernasen - mit Mike Krüger & Thomas Gottschalk“ zollt dem beliebten Format Tribut und wird am 16. August mit Publikum im Admiralspalast in Berlin aufgezeichnet. Moderiert wird die Show von Laura Wontorra (33). Die Zuschauer dürfen sich auf einen abwechslungsreichen Abend mit jeder Menge Programm freuen. Angekündigt wird eine „große Party mit Musik von damals, tollen Aktionen und vielen Überraschungsgästen.“

Doch abgesehen von der fast dreistündigen Jubiläumssendung werden noch weitere themenbezogene Formate ausgestrahlt. Um 23.00 Uhr läuft die Dokumentation „Mein Papa, die Supernase!“, in der Thomas Gottschalks Sohn Roman (39) zu Wort kommt. Darin teilt der Wahl-Kalifornier seine Sicht auf die „Supernasen“-Reihe. Das Format ist auch das erste Mal, dass Vater und Sohn zusammen vor der Kamera stehen.

Thomas Gottschalk und Mike Krüger mit eigener Radiosendung

Ein weiteres Highlight steht ab Mitternacht an: Dann gibt es für alle eingefleischten „Supernasen“-Fans die Radioshow „Piratensender Powerplay V2.0 - Mit Mike & Thommy“ zu hören beziehungsweise zu sehen. Deutschlandweit läuft ihr Gespräch auf allen RTL-Radiostationen.

Versprochen wird ein Rückblick auf die „guten alten Zeiten, jede Menge Spaß und schöne Erinnerungen“. Die besten Zutaten also für tolle Fernsehunterhaltung. Allerdings muss sich die Jubiläumsshow gegen harte Konkurrenz durchsetzen. Am selben Abend wird nämlich auf dem MDR die Musiksendung „Die Schlager des Sommers“ ausgestrahlt.

In der Open-Air-Show begrüßt Moderator Florian Silbereisen (40) unter anderem die Schlagerstars Howard Carpendale (76), Beatrice Egli (34), Stefanie Hertel (43) und Michelle (50). Gesendet wird vom Wasserschloss in Klaffenbach. Den TV-Zuschauern steht also eine knifflige Entscheidung bevor, welcher Show sie an diesem Samstagabend den Vorzug geben.