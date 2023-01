„Habe mich noch nie so geliebt gefühlt“: Thomas Gottschalk mit Karina im Liebesurlaub

Thomas Gottschalk mit Partnerin Karina Mroß bei der Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele 2022. © IMAGO/Robert Schmiegelt

TV-Star Thomas Gottschalk wird von seiner Freundin Karina in den Himmel gelobt. Beim Liebesurlaub auf den Malediven machte er ihr eine süße Überraschung.

Thomas Gottschalk (72) schwebt auf Wolke sieben! Seit 2019 ist der TV-Moderator mit seiner neuen Freundin Karina Mroß (61) liiert. Im selben Jahr hatte der „Wetten, dass…?‘-Star die Trennung von seiner Frau Thea Gottschalk (77) bekannt gegeben, mit der er über 40 Jahre lang verheiratet war. Inzwischen hat der Entertainer nur noch Augen für die schöne Karina, die beim SWR als Controllerin arbeitet. Anlässlich Karinas 61. Geburtstag reiste das Paar nun in die Malediven. Der gemeinsame Urlaub war bereits für ihren runden Geburtstag im Jahr davor geplant, doch Corona machte den Turteltauben damals einen Strich durch die Rechnung.

Um Karinas Ehrentag unvergesslich zu machen, ließ sich Gottschalk eine ganz besondere Idee einfallen: Er überraschte seine Liebste mit einem romantischen Dinner auf einer Sandbank. Die Blondine kam daraufhin gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. „Der Himmel zog sich zu und auf den Inseln hat es geregnet, aber auf unserer Sandbank blieb es trocken und unheimlich warm“, beschrieb sie den besonderen Moment im Interview mit der Bild-Zeitung. Damit habe ihr der TV-Star das „schönste Geschenk“ gemacht. „Es war ein unvergesslicher Abend“, fügte Karina hinzu.

Thomas Gottschalk ist „der aufmerksamste und liebste Mann auf der Welt“

Thomas Gottschalk selbst sprach ähnlich begeistert über seinen Liebesurlaub. Er wolle das Urlauberparadies nie wieder verlassen. „Ich bin ein Star! Holt mich hier bloß nicht raus!“, scherzte er mit Anspielung auf die RTL-Dschungelshow. Begleitet wurde das Paar im Urlaub von Karinas 26 Jahre alter Tochter Melinda, die fleißig Schnappschüsse von den Turteltauben machte.

Für Karina steht jedenfalls fest: Kein anderer Mann kann ihrem Thomas das Wasser reichen. Sie sei noch nie in einer glücklicheren Beziehung gewesen. „Er ist der aufmerksamste und liebste Mann auf der Welt! Ich habe mich noch nie so geliebt gefühlt“, gestand sie. Was wohl die Ex-Partner des Paars von diesen Worten halten?