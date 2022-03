Thomas Gottschalk gibt Helene Fischer wichtigen Ratschlag: „Shitstorms kommen und gehen“

Am 6. Dezember geht „Wetten, dass…?“ wieder auf Sendung. Unter anderem wird Thomas Gottschalk auch Helene Fischer begrüßen. Vorab hat der Moderator ein paar Tipps für die Schlagerqueen. (Fotomontage) © dpa/Jens Kalaene & IMAGO/Eventpress

Nürnberg - Für einen gigantischen Auftritt bei „Wetten, dass…?“ am kommenden Samstagabend soll Helene Fischer sorgen. Die werdende Mutter ist gerade auf Erfolgsspur. Nachdem sie ihre Schwangerschaft bekannt gab, ihr neues Album veröffentlichte und wieder auf Tour gehen wird, ist sie am Samstag live in Nürnberg zu Gast.

Thomas Gottschalk und Helene Fischer in 2017. © Eventpress Golejewski/IMAGO

Thomas Gottschalk bestärkt Helene Fischer: „Shitstorm kommt und geht“

Helene Fischer ist derzeit die Ikone der Schlagerwelt. Deswegen gehört sie bei „Wetten, dass…?“ sowohl auf die Bühne als auch auf die Couch, so Thomas Gottschalk gegenüber Zeitschrift „SuperIllu“. „Helene spielt in der Champions League. Was die Schwangerschaft betrifft – da ist ein anderer Thomas zuständig“, schwerzt der Moderator. Angesprochen auf Kritik und Hate, meint Thomas Gottschalk gelassen: „Shitstorms kommen und gehen. Da biegt sich die Palme im Wind, und die deutsche Eiche fällt um. Ich hab immer die Palme gemacht.“ Mit solchen Aussagen möchte Gottschalk Helene Fischer bestärken. Gottschalk meint weiter, dass er weder sich selbst noch Kommentare zu seiner Persönlichkeit ernst nehme. So ist das Leben viel leichter.

Thomas Gottschalk wird bald wieder in seiner Paraderolle im Fernsehen zu sehen sein. (Archivbild) © Jens Kalaene/picture alliance

Gigantische Auftritte bei „Wetten, dass…?“

Bei der „Wetten, dass…“ -Neuauflage sollen zahlreiche Prominente für Spannung sorgen. Egal ob auf der Bühne oder dem Sofa, es soll groß gefeiert werden. Neben Helene Fischer werden die ABBA-Star Björn Ulvaeus (37), Udo Lindenberg (75), Joko Winterscheidt (42) und Benny Andersson (74) mit dabei sein. Was natürlich nicht fehlen darf: Die beliebte Baggerwette. Die Außenwette wird von Schlagerstar Giovanni Zarrella moderiert.