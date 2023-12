Thomas Gottschalk hetzt gegen potenzielle „Wetten, dass..?“-Nachfolger

Thomas Gottschalk hat vor wenigen Wochen seinen Abschied von „Wetten, dass..?“ gefeiert. Nun nimmt er seine möglichen Nachfolger in die Mangel.

Offenburg – Vor knapp einem Monat präsentierte Thomas Gottschalk (73) zum letzten Mal „Wetten, dass..?“ im ZDF. Zum 154. Mal führte der Moderator durch die Unterhaltungssendung. Die Zuschauer verabschiedeten den sichtlich bewegten Showmaster mit jeder Menge Applaus und Standing Ovations. Seitdem brennt den Fans vor allem eine Frage unter den Nägeln: Wie geht es mit „Wetten, dass…?“ weiter?

Thomas Gottschalk schießt gegen Tom und Bill Kaulitz

Zuletzt wurden Gerüchte laut, wonach Bill (34) und Tom Kaulitz (34) die Moderation der beliebten Samstagabendshow übernehmen könnten. Die Tokio-Hotel-Stars waren in den vergangenen Wochen als Coaches in „The Voice of Germany“ zu sehen und konnten die Castingshow mit ihrem Talent Malou Lovis Kreyelkamp (24) für sich entscheiden. Doch was hält Thomas Gottschalk von seinen möglichen Nachfolgern?

Im Podcast „Die Supernasen“ spricht der Entertainer Klartext. Das Thema kam durch seinen Kollegen Mike Krüger (72) auf, der bemerkte, dass sich „Heidis Adoptivsöhne“ den Moderationsjob gerne angeln würden. Gottschalk hatte daraufhin eine Menge zu sagen.

„Ich habe natürlich gleich nachgefragt, ob dem so ist, weil es mich natürlich interessiert, was aus dieser Sendung wird“, erklärte er. Seine Recherchen hätten zu einem eindeutigen Ergebnis geführt. „Das ZDF führt keinerlei Gespräche, weder mit dem einen noch mit dem anderen Kaulitz und auch nicht mit Heidi Klum, die ja sozusagen erziehungsberechtigt ist für die beiden“, konnte sich Gottschalk eine kleine Spitze nicht verkneifen.

Thomas Gottschalk: Kaulitz-Twins nicht für „Wetten, dass..?“ geeignet

Laut dem 73-Jährigen ist also nichts weiter dran an den Spekulationen. „Insofern ist das eine Art von Ende und es wäre, glaube ich, auch nicht die richtige Entscheidung, ‚Wetten, dass..?‘ mit den beiden weiterzumachen“, fügte er hinzu. Diese Aussage macht deutlich, wie wenig Gottschalk tatsächlich von den Kaulitz-Twins hält. Der Wahl-Amerikaner goss weiter Öl ins Feuer und lästerte, dass die Zwillinge mit ihrer eigenen Sendung „That‘s My Jam“ keinen Erfolg hatten. Wegen schlechter Quoten wurde die Musik-Spielshow von RTL bereits nach wenigen Folgen abgesetzt.

Apropos Thomas Gottschalk: Nach dem Schlagabtausch bei „Wetten, dass...?“ übt Thomas Gottschalk erneut Kritik an Shirin David. Ihre Beauty-OPs sind dem TV-Star ein Dorn im Auge. Verwendete Quellen: „Die Supernasen“ (Folge vom 19.12.23)