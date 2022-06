„Erschüttert und traurig“: Thorsten Legat muss Hoden abgenommen werden

Thorsten Legat hatte beim großen Turnsprung einen Unfall mit Folgen © Instagram/Thorsten Legat

Riesen-Schock für Thorsten Legat: Nach seinem schmerzhaften Unfall beim „RTL Turmspringen“ muss dem Fußballtrainer ein Hoden entfernt werden.

Verletzungsdrama um Thorsten Legat (53): Der Ex-Fußballprofi erlitt beim Training zum „RTL Turmspringen“ einen bösen Unfall, nachdem er beim Sprung vom Drei-Meter-Brett hart auf die Wasseroberfläche prallte. Dabei zog er sich gleich eine Reihe von Verletzungen zu. Ein Urologe attestierte Legat nicht nur einen Hodenanriss, sondern auch ein Hämatom sowie eine Blasenentzündung. Allerdings ist seine Verletzung noch schlimmer als anfangs vermutet: Nun muss dem Reality-TV-Teilnehmer sogar ein Hoden entfernt werden. Denn laut den Ärzten ist das verletzte Körperteil leider nicht mehr zu retten.

Eine erschütternde Nachricht für den Ex-Dschungelcamper. „Am Anfang dachte ich, die Welt fällt mir auf den Kopf, weil ich erschüttert und traurig war“, gesteht er gegenüber RTL. Für den Eingriff hat Legat sogar schon einen Termin. „Das Ei wird Mitte August entnommen“, enthüllt er.

Den anfänglichen Schock hat der Fußballtrainer mittlerweile verdaut und blickt schon wieder positiv nach vorne. Bei der OP wird ihm nämlich ein Implantat eingesetzt. „Ich habe mich aufklären lassen, das ist wie ein Brustimplantat“, schildert er über den kosmetischen Eingriff.

Thorsten Legat will bei „Ninja Warrior Germany“ Vollgas geben

Trübsal blasen kommt für den zweifachen Vater auf keinen Fall infrage. Aus diesem Grund bereitet er sich munter weiter für seine Teilnahme bei „Ninja Warrior Germany“ vor. Voller Galgenhumor merkt Legat an: „Da kann man nix mehr kaputt machen. Das ist schon mal gut.“ Auch Schmerzen habe er inzwischen keine mehr. „Für mich ist immer wichtig: Ich spiele da nicht mit meiner Gesundheit, ich weiß ja, dass es wegkommt“, erklärt er.

Laut dem TV-Star war sein Hoden auf die Größe eines „Luftballons“ angeschwollen, nachdem er sich verletzt hatte. „Ich dachte, mir wächst ein drittes Ei“, enthüllte Legat kurz nach dem Vorfall. Das unglückliche Geschehen am zweiten Trainingstag beschrieb er folgendermaßen: „Ich habe ein paar Sprünge gemacht und bin dann so unglücklich aufs Wasser gefallen, dass mein Hodensack so angeschwollen ist und das Ei beschädigt ist.“