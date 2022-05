Queen Elizabeth feiert Thronjubiläum: Spielt Prinz Harry lieber Polo?

Prinz Harry lässt seine Teilnahme an den Feierlichkeiten zum Queen-Jubiläum im Juni noch offen (Symbolbild). © Peter Nicholls/dpa

Muss Queen Elizabeth ihr großes Thronjubiläum im Juni ohne Prinz Harry zelebrieren? Seine Leidenschaft für Polo scheint dem Ex-Royal wichtiger zu sein.

London – Auf dem Balkon des Buckingham-Palastes hat sich die britische Königsfamilie schon länger nicht mehr gezeigt, in wenigen Wochen ist es jedoch endlich wieder so weit. In Reih und Glied werden sich die Royals zum Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) versammeln und dem jubelnden Volk zuwinken. Der Auftritt von Prinz Harry (37) und Ehefrau Meghan (40) steht aber nach wie vor auf der Kippe, die Sussexes sollen mehr Lust auf Polo statt Party haben.

Spekulationen über Harry und Meghans Teilnahme an der Thronjubiläumsfeier in London gibt es schon lange, eine Meldung ihres Vertrauten Omid Scobie (40) befeuert nun erneut die hitzigen Diskussionen. Auf Twitter hat der Journalist bekannt gegeben, dass der Herzog von Sussex in den nächsten Wochen mehrere Polo-Turniere absolvieren wird.

Prinz Harry und seine Teamkollegen werden, so Scobie, bei drei verschiedenen Turnieren im Mai und Juni ihr Können hoch zu Ross unter Beweis stellen. Der letzte dieser Wettbewerbe startet Anfang Juni und überschneidet sich somit mit den Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth, die vom 2. bis 5. Juni 2022 ganz England in einen Ausnahmezustand versetzen.