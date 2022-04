Thronjubiläum von Queen Elizabeth II.: Kochbuch mit 70 Gerichten veröffentlicht

Thronjubiläum von Queen Elizabeth II.: Kochbuch mit 70 Gerichten veröffentlicht © IMAGO/Pool / i-Images

70 Gerichte für 70 Jahre auf dem Thron: Kurz vor den offiziellen Feiern zum Platin-Jubiläum von Königin Elizabeth II. können Royal-Fans die Amtszeit der Queen kulinarisch nacherleben.

London - «Vor siebzig Jahren, als die Queen auf den Thron stieg, waren die kulinarische Aussichten im Vereinigten Königreich düster», schrieben Thronfolger Prinz Charles (73) und seine Frau Camilla (74) in einem Vorwort zu dem Buch, das am 28. April erscheinen soll. «Die einzige Option zum Mitnehmen waren die immertreuen Fish und Chips.» Durch die Einflüsse anderer Nationen und deren Küche habe sich die britische Küche bis heute verändert. «Dafür sind wir sehr dankbar.» Auch in der Sammlung mit 70 Gerichten («The Platinum Jubilee Cookbook - Recipes and stories from Her Majesty‘s representatives around the world») spiegelt sich die Internationalität wider: So haben britische Botschaften und Vertretungen aus aller Welt ihre Rezepte beigesteuert - von spanischer Marmelade aus der Botschaft in Madrid bis hin zu grünem Fish-Curry aus der Vertretung in Islamabad.

Auch bei allen royalen Besuchen spiele Essen eine große Rolle, schrieben Camilla und Charles. «Wir erinnern uns an einige der Gerichte, vom britisch-malaysischen Wellington-Rind, das wir in Kuala Lumpur gegessen haben, bis zu dem wirklich leckeren Whiskey-Pudding, den wir in Washington genossen haben.» Mit ihren 70 Jahren auf dem Thron ist Elizabeth II. (96) die längste regierende Monarchin Großbritanniens. Ihr Jubiläum soll Anfang Juni mit Paraden, einem Gottesdienst, einem großen Konzert am Buckingham-Palast in London, einem Extra-Feiertag für die Briten und «Jubilee Lunches» im ganzen Land gefeiert werden. (dpa)