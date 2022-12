Tragisches Unglück: TikTok-Star Ali Spice stirbt mit 21 Jahren

TikTok-Star Ali Spice kam bei einem tragischen Autounfall ums Leben. Familie, Freunde und insgesamt knapp eine Million Fans trauern im Netz um die Influencerin.

Miami – Ali Spices (†21) TikTok-Account zählte 900.000 Follower; außerdem begeisterte die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Ali Dulin hieß, zahlreiche Fans unter anderem mit Einblicken in ihren Alltag bei der bekannten amerikanischen Restaurantkette „Hooters“ auf Instagram, YouTube und Twitch. Nun verbreitet sich eine traurige Nachricht im Netz: Ali Spice ist am Montag (12. Dezember) an den Folgen eines tragischen Verkehrsunfalls in ihrer Heimat Florida gestorben. Der Internetstar wurde nur 21 Jahre alt.

Laut Polizeiangaben war die junge Frau in einen tragischen Autounfall verwickelt und erlag einen Tag nach dem Unglück ihren schweren Verletzungen. Es sollen auch zwei Bekannte der Influencerin bei dem Unfall ums Leben gekommen sein, Alis Freund soll sich angeblich in einem kritischen Zustand befinden. Auch wenn Spekulationen zu einem betrunkenen Fahrer im Netz umhergehen, sind Details von offizieller Stelle zum Unfallhergang bisher nicht bekannt. Alis Familie stellte via Instagram aber klar, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht wisse, wer verantwortlich für den Unfall sei, geschweige denn, ob der Fahrer getrunken hatte.

Alis Familie ruft zu Geduld auf: „Wir sind uns sicher, dass die verantwortliche Person gefunden wird“

Auf dem Instagram-Profil des Internetstars erinnert Alis Familie nun mit einem Foto von vor vier Jahren an die 21-Jährige und ruft Fans dazu auf, keine Unwahrheiten zu verbreiten oder jemanden zu Unrecht für den Tod der Influencerin verantwortlich zu machen. „Wir können euch versichern, dass unsere Ali nicht wollen würde, dass Social Media als Instrument genutzt wird, um jemanden zu verletzen und einer Straftat zu beschuldigen, die ihr Leben kostete“.

Fans trauern um Ali Spice (†): Die blonde TikTok-Influencerin ist im Alter von nur 21 Jahren verstorben (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Ali Spice

Alis Familie arbeite mit der Polizei in Florida an der Aufklärung des Unfalls, heißt es weiter im Beitrag, und die Angehörigen seien sich sicher, dass die verantwortliche Person gefunden werde. Fans von Ali drücken auf den Social-Media-Plattformen ihre Trauer aus. Auf TikTok lassen sich mittlerweile etliche Zusammenschnitte von Videos der Blondine finden, die Fans teilen, um Abschied von der Influencerin zu nehmen. „Untröstlich beschreibt nicht mal ansatzweise, wie ich mich gerade fühle… Ali, du bist eine der lebhaftesten, innerlich und äußerlich schönsten, aufrichtigsten und liebevollsten Seelen, die ich je kennenlernen durfte“, schreibt Ariane Avandi unter eine Fotosammlung der beiden Freundinnen.