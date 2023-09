„Du siehst echt fertig aus“: Til Schweiger versetzt Fans mit neuem Video in Sorge

Von: Elena Rothammer

Lange hatte sich Til Schweiger zurückgezogen. Jetzt meldete sich der Schauspieler mit einem neuen Clip im Netz und wollte eigentlich nur über die „Invictus Games“ sprechen – doch seine Follower machen sich Sorgen.

Mallorca – Monatelang war Til Schweiger (59) nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen. Zuletzt hatte der Schauspieler mit einigen Negativ-Schlagzeilen zu kämpfen. So wurde ihm eine Alkoholsucht nachgesagt und vorgeworfen, unzumutbare Bedingungen am Filmset zu schaffen. Jetzt meldete er sich mit einem neuen Video zurück auf Social Media – doch sein Anblick versetzt die Fans in Sorge.

„Wow, was ist passiert?“: Besorgte Kommentare zu Til Schweigers Video

In einem Instagram-Video wollte Til Schweiger, der kürzlich erst aus dem „Tatort“ geworfen wurde, eigentlich nur auf die „Invictus Games“ aufmerksam machen. Während der Regisseur für das Event warb und „großartige Wettkämpfe“ sowie „ein tolles internationales Showprogramm“ versprach, hatten seine Follower ganz andere Sorgen.

In der Kommentarspalte häufen sich die Kommentare von Usern, die Til Schweigers Optik in dem Clip beunruhigt. „Du siehst echt fertig aus“, „Schaust nicht so fit aus“ und „Wow, was ist passiert?“, lauteten die zahlreichen besorgten Beiträge. „Du siehst erschreckend aus, wie 65 Jahre oder älter, alles gut bei dir?“, fragt wiederum ein anderer.

Til Schweigers Privatleben Neben seiner erfolgreichen Karriere sorgte Til Schweiger auch mit seinem Privatleben für Schlagzeilen. 1995 heiratete er Dana Carlsen, mit der er vier Kinder hat: Valentin (* 1995) sowie die Schauspielerinnen Luna (* 1997), Lilli (* 1998) und Emma (* 2002). 2005 trennte sich das Paar, die Scheidung folge im Mai 2014. 2009 datete der Schauspieler das 21 Jahre jüngere Model Melanie Scholz, doch die Beziehung zerbrach nach neun Monaten. Von 2010 bis 2013 folgte dann Model Svenja Holtmann, mit der er drei Jahre lang zusammen war. Regieassistentin Marlene Shirley war von 2015 bis Ende 2016 die Frau an seiner Seite. Auch die Beziehung mit der englischen Produzentin Francesca Dutton hielt nicht lange. Nach wenigen Monaten war im Februar 2019 wieder alles aus und vorbei. Die Lehrerin Sandra Biehl war bis dato die letzte Frau, die Schweiger öffentlich als seine Partnerin präsentierte. Im Januar 2020 turtelten sie erstmals auf dem roten Teppich, doch im November 2022 folgte die Trennung.

Fans nehmen Til Schweiger in Schutz: „Bleib, wie du bist“

Andere Instagram-User hingegen verteidigen Til Schweiger. „Mein Gott, das ist im Leben so, dass man älter wird. Die Kommentare, schrecklich. Bleib, wie du bist“, schreibt ein Fan. Ein anderer nimmt den Filmstar ebenfalls in Schutz und kommentiert: „Es gibt nun mal Tage, wo man nicht immer strahlt und wie geleckt aussieht. Und dass er sich auch mal so zeigt, ist vollkommen ok.“

Auch Til Schweigers Ex-Frau hat sich im vergangenen Jahr optisch stark verändert – hat darüber aber auch ausführlich gesprochen. Dana Schweiger hat 10 Kilo in nur 12 Wochen verloren und verriet ihren Abnehm-Tipp. Verwendete Quellen: Instagram / tilschweiger