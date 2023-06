„Kein Einzelfall“: Katja Krasavice äußert sich zu Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann

Kritik am Showbusiness

Seit Tagen muss sich Rammstein-Frontmann Till Lindemann schweren Vorwürfen stellen. Jetzt meldete sich auch Rapperin Katja Krasavice dazu zu Wort und prangerte an, dass derartiges Verhalten im Showbusiness keine Seltenheit sei.

Köln - Gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann (60) stehen schwere Vorwürfe im Raum. Inzwischen äußerten sich schon zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens zu dem Thema. Auch Katja Krasavice (26), die das Showbusiness bestens kennt und sich stets für Frauen einsetzt, meldete sich jetzt. Dabei prangerte die Rapperin an, dass viele Männer im Showbusiness ihre Macht jeden Tag ausnutzen würden.

Katja Krasavice über Rammstein-Vorwürfe: „Das passiert tagtäglich“

Katja Krasavice, die zuletzt durch ihre Kritik an Dieter Bohlen (69) nach dem Sexismus-Eklat bei DSDS für Schlagzeilen gesorgt hat, war in der vergangenen Woche bei „Stern TV“ zu Gast. In dem RTL-Format äußerte sich die Musikerin zu den Rammstein-Vorwürfen und meinte: „Das passiert tagtäglich, das passiert am meisten natürlich im Showbusiness bei den Männern.“

Zudem erklärte Katja Krasavice, wie es in ihren Augen zu diesem Muster bei Männern in der Öffentlichkeit kommen kann. „Die haben Geld, die haben Macht. Das zieht einen großen Rattenschwanz von Arschkriechern mit sich, die das alles einfach zulassen.“ Dazu zählen ihr zufolge die Angestellten, Firmen und alle, die mit entsprechenden Künstlern arbeiten. „Und alle wissen, was diese Menschen machen und keiner sagt ein Wort“, wetterte sie. Deshalb seien es die Frauen, die irgendwann an die Öffentlichkeit gehen. „Und was passiert dann? Dieser Frau wird nicht geglaubt, es wird immer auf die Frau geschoben“, klagte Katja Krasavice an.

Katja Krasavices Vater musste wegen Kindesmissbrauch ins Gefängnis Heute könnte es bei ihr in Sachen Karriere kaum besser laufen, doch hinter Katja Krasavice liegt ein bewegtes Leben. Ein Schicksalsschlag, den sie in ihrer Autobiografie „Die Bitch Bibel“ aufarbeitet, war die Verhaftung ihres Vaters, der 2008 wegen Kindesmissbrauch ins Gefängnis musste. Damals, als sie selbst noch ein Kind war, wurde dieser mehrmals gegenüber einiger ihrer Freundinnen in seiner Werkstatt übergriffig. „Mein Vater war ein perverser Kinderschänder, und ich konnte nichts dagegen tun. Tatsächlich hätte ich mich am liebsten übergeben“, erinnert sich Katja in ihrem Buch an die Gerichtsverhandlung, bei der auch sie aussagen musste. (Quelle: bild.de)

Katja Krasavice verurteilt Rammstein-Frontmann Till Lindemann

Während Rammstein die Vorwürfe abstreitet, solidarisiert sich Katja Krasavice deutlich mit den Frauen, die die Anschuldigungen erhoben haben. „Man sieht es in den Videos, wenn man die Augen aufmacht und wenn man auch die Gedichte von ihm liest, sieht man ja, dass es eben nicht das ist, was er möchte. Er möchte nicht das Einfache haben, er möchte das haben, was gezwungen ist und wenn eine Frau nicht bei Bewusstsein ist“, zeigte sich die Musikerin überzeugt.

Neben Katja Krasavice meldeten sich auch schon zahlreiche andere Promis zu Wort. Amira (30) und Oliver Pocher (45) sprachen ebenfalls über die Rammstein-Vorwürfe und sind überzeugt: „Die werden nicht mehr stattfinden“. Verwendete Quellen: RTL / „Stern TV“ vom 07. Juni 2023

