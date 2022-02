Tim Bendzko - Privatleben und Karrierehighlights

Teilen

Tim Bendzko auf der Bühne © IMAGO / BOBO

Mit der Hitsingle „Nur noch kurz die Welt retten“ schaffte Tim Bendzko 2011 den großen Durchbruch. Inzwischen ist er einer der bekanntesten Sänger Deutschlands.

Potsdam – Der deutsche Sänger und Songwriter Tim Bendzko wurde am 9. April 1985 in Ost-Berlin in der DDR geboren. Anschließend wuchs er als Einzelkind im Bezirk Köpenick auf und besuchte dort ein Sportgymnasium. Bis zum Alter von 16 Jahren spielte er in der Jugend-Mannschaft des 1. FC Union Berlin. Seine Fußballkarriere beendete Bendzko allerdings, da für ihn der Fokus zu sehr auf der Leistung statt auf dem Spaß am Spiel lag. Nachdem er als Jugendlicher Gitarrenunterricht bekam, fing er mit dem Schreiben eigener Songs an. Nach dem Schulabschluss studierte der Musiker zunächst Evangelische Theologie und nichtchristliche Religion an der Freien Universität Berlin. Das Studium beendete er allerdings nach fünf Semestern ohne Abschluss. Anschließend arbeitete er eine Weile als Auktionator im Autohandel.

Tim Bendzko: Seine musikalischen Anfänge

Den ersten Schritt in Richtung einer erfolgreichen Musikkarriere legte Tim Bendzko 2009, als er bei dem Talentwettbewerb „Söhne gesucht“ der Söhne Mannheims antrat. Dort wurde ein Pendant für jedes der 14 Bandmitglieder gesucht. Bendzko bewarb sich für das Pendant für Frontmann Xavier Naidoo und konnte sich schließlich durchsetzen. Als Belohnung durfte er mit der „Und wenn ein Lied“-Gruppe in der Berliner Waldbühne vor 20.000 Zuschauern auftreten und eine Rolle in ihrem Musikvideo übernehmen. Kurz darauf unterbreitete ihm das Label Sony Music Entertainment einen Plattenvertrag, den Bendzko unterschrieb.

Tim Bendzko: Sein großer Durchbruch als Sänger

Gleich mit seinem ersten Album „Wenn Worte meine Sprache wären“ schaffte Tim Bendzko seinen großen Durchbruch. Die Platte erschien am 17. Juni 2011 und stieg auf Platz vier der deutschen Charts ein. Später wurde sie mit Fünffach-Gold ausgezeichnet. Bendzko hatte acht der insgesamt zwölf Lieder auf dem Album selbst geschrieben, die anderen Tracks stammen von David Vogt und Aiko Rohd. Zwei Wochen vor seinem Debütalbum war die Single „Nur noch kurz die Welt retten“ veröffentlicht worden. Der Song hielt sich stolze 47 Wochen lang in den deutschen Charts und kletterte bis auf Platz zwei. Auch für die Single wurde Bendzko mit Gold und Platin prämiert. Anschließend brachte er drei weitere Tracks als Singles heraus: „Wenn Worte meine Sprache wären (Platz 5 der Charts), „Ich laufe“ (Platz 47) und „Sag einfach Ja“ (Platz 42).

Ein weiterer großer Erfolg war Bendzkos Teilnahme bei Stefan Raabs Bundesvision Song Contest 2011. Mit seinem Lied „Wenn Worte meine Sprache wären“ trat er für sein Bundesland Berlin bei dem TV-Wettbewerb an. Dort konnte er sich vor so namhaften Mitstreitern wie Juli, Jennifer Rostock, Bosse feat. Anna Loos und Frida Gold durchsetzen.

Im Januar 2012 begab sich Tim Bendzko auf seine erste große Tournee. Bühnenerfahrung hatte er bereits in vergangen Jahren sammeln können, als er Joe Cocker auf dessen Tour „Hard Knocks“ begleitet hatte und im Vorprogramm von Elton John aufgetreten war.

Lesen Sie auch Zum Geburtstag an der Chart-Spitze: Benny Andersson wird 75 Benny Anderssons musikalische Kreativität wurde ihm schon früh in die Wiege gelegt. Das neue Abba-Album beweist: Auch im fortgeschrittenen Alter scheint die Lust des Schweden an der Musik kaum versiegt zu sein. Zum Geburtstag an der Chart-Spitze: Benny Andersson wird 75 Tom Beck – so tickt der Schauspieler und Sänger Tom Beck hat sich in Deutschland einen Namen als Schauspieler und Sänger gemacht. So wurde der Nürnberger zu dem TV-Star, der er heute ist. Tom Beck – so tickt der Schauspieler und Sänger

Tim Bendzko: Die Erfolgsgeschichte geht weiter

Im Mai 2013 brachte Tim Bendzko sein zweites Studioalbum mit dem Titel „Am seidenen Faden“ heraus. Damit eroberte er Platz eins der deutschen Charts und wurde mit Doppelplatin prämiert. Die gleichnamige Singleauskopplung positionierte sich auf Platz elf. Im Dezember desselben Jahres fügte Bendzko seinem Album zwölf weitere Songs bei und veröffentlichte die erweiterte Version „Am seidenen Faden - Unter die Haut“. Darauf ist unter anderem die gleichnamige Single „Unter die Haut“ mit Cassandra Steen enthalten, die sich 19 Wochen in den Charts halten konnte. Außerdem nahm Bendzko das Duett „Give A Little“ mit Rea Garvey auf, in dem er erstmals auf Englisch sang.

2013 war der Musiker außerdem als Juror in der ersten Staffel von „The Voice Kids“ zu sehen. Dort fungierte er neben Lena Meyer-Landrut und Henning Wehland als Coach für junge Nachwuchstalente.

Tim Bendzko: Weitere Alben, TV-Auftritte und Konzerte

Nachdem er in den vergangenen Jahren unentwegt an neuer Musik gearbeitet hatte und auf Tour unterwegs war, gönnte sich Tim Bendzko 2014 erst einmal eine kleine Auszeit. Damit wollte er vermeiden, dass sich sein Songwriting „automatisierte“. Mit frisch aufgeladenen Batterien veröffentlichte der Sänger im Oktober 2016 sein drittes Album, das den Titel „Immer noch Mensch“ trug. Dieses konnte sich wie sein Vorgänger auf Platz eins der deutschen Charts platzieren. Im Monat davor war die Singleauskopplung „Keine Maschine“ erschienen, die bis auf Platz 14 der Charts kletterte.

2017 war Bendzko in diversen TV-Shows zu sehen. Zusammen mit Lena Meyer-Landrut und Florian Silbereisen saß er in der Jury des deutschen Vorentscheids zum Eurovision Song Contest („Unser Song 2017“), der von Barbara Schöneberger moderiert wurde. Im selben Jahr trat er bei „Schlag den Star“ gegen den Ex-Handball-Profi Stefan Kretzschmar an, dem er sich allerdings geschlagen geben musste.

2018 begab sich Tim Bendzko für die Konzertreihe „Night of the Proms“ mit Künstlern wie Bryan Ferry, Milow und den Pointer Sisters auf Tour. Diese führte sie durch Deutschland und Luxemburg.

Sein viertes und bisher letztes Studioalbum veröffentlichte Bendzko im Oktober 2019. Das Werk mit dem Titel „Filter“ behauptete sich auf Platz drei der Charts. Als Singleauskopplung war vorab im Juli der Song „Hoch“ erschienen. Später folgte das Lied „Nur wegen dir“.

2021 nahm der Musiker eine Juryposition in der österreichischen Gesangsshow ‚Starmania 21‘ an. Die Position bekleidete er neben seinen Mitjuroren Ina Regen und Fiva.

Tim Bendzko: Preise und Auszeichnungen

Neben seinen Chart-Erfolgen wurde Tim Bendzko auch mit einer ganzen Reihe von Preisen ausgezeichnet. 2011 gewann er einen Bambi als bester Newcomer des Jahres. Im Jahr darauf folgte in der gleichen Kategorie der Echo. Außerdem räumte der Sänger bei den MTV Europe Music Awards 2012 den Preis als „Bester deutscher Act“ ab. Auch 2014 sahnte er gleich mehrere Auszeichnungen ab. So erhielt er erneut einen Echo, dieses Mal allerdings in der Kategorie „Rock/Pop national“. Auch eine Goldene Kamera durfte Bendzko seiner wachsenden Trophäensammlung hinzufügen, nachdem er für die „Beste Musik national“ prämiert wurde. Zudem erhielt er einen World Music Award als bester deutscher Act. Für sein drittes Album „Immer noch Mensch“ wurde der Sänger 2017 überdies mit einem Radio Regenbogen Award bedacht.

Tim Bendzko: So tickt der deutsche Sänger privat

Tim Bendzko gibt nur äußerst selten Einblicke in sein Privatleben. So ist nichts über die Identität seiner Partnerin bekannt. An Silvester 2020 verkündete der Sänger in einem Instagram-Post, dass er erstmals Vater geworden war. Dazu veröffentlichte er ein Foto seines Sohnes und fügte mit Anlehnung an seine Hitsingle „Nur noch kurz die Welt retten“ den Hashtag „Weltretter“ hinzu. Wie der Kleine heißt, verriet er allerdings nicht. In einem späteren Interview erklärte Bendzko, dass er zwar kein Problem damit habe, die Geburt seines Kindes bekannt zu geben, allerdings wolle er sein Privatleben weiter vor der Öffentlichkeit schützen. Bilder von seinem Nachwuchs gibt es so äußerst selten auf seinem Instagram-Account.

Viel offener spricht der Musiker über seine Liebe zum Fußball. Bendzko ist bekennender Fan des FC Bayern München und arbeitete 2013 zusammen mit Fans und den Fußballprofis David Alaba und Bastian Schweinsteiger an der neuen Vereinshymne „Auf jedem Platz dahoam“. 2016 sang Bendzko die deutsche Nationalhymne in der Münchner Allianz Arena und eröffnete damit die neue Bundesligasaison. Außerdem ist der Sänger ein begeisterter Läufer und hat vor, beim Berlin-Marathon anzutreten.

In seiner Freizeit geht Bendzko zudem gerne mit Freunden essen. Sein Lieblingsrestaurant ist der Italiener „Zanotto“ in Potsdam, wo es ihn besonders oft hin verschlägt.

Bis 2014 lebte Tim Bendzko in seiner Heimatstadt Berlin. Anschließend zog er nach Rüdersdorf in Brandenburg, weil er sich mehr Platz wünschte, um zuhause ein Musikstudio aufzubauen. Inzwischen lebt der Songwriter seit über drei Jahren in Potsdam.