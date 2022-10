„Keine Chance auf Heilung“: Tim Lobinger gibt im Kampf gegen Krebs auf

Ex-Stabhochspringer Tim Lobinger ist laut seinen Ärzten unheilbar krank. Der Krebs sei einfach zu aggressiv, um ihn erfolgreich behandeln zu können. © Instagram Tim Lobinger

Ex-Stabhochspringer Tim Lobinger ist laut seinen Ärzten unheilbar krank. Der Krebs sei einfach zu aggressiv, um ihn erfolgreich behandeln zu können.

Das Schicksal von Tim Lobinger (50) bewegt ganz Deutschland. Der ehemalige Stabhochspringer erkrankte bereits vor fünf Jahren an Leukämie. Dank Chemotherapien und einer Stammzellentherapie konnte der Ex-Profisportler den aggressiven Krebs damals besiegen. Doch bereits 2018 kehrte der Krebs zurück. Ein Jahr später schien er komplett geheilt zu sein – bis Lobinger Ende 2021 erneut eine tragische Diagnose erhielt: Der Blutkrebs war zum wiederholten Male zurückgekehrt. „Los ging es mit Beschwerden an Gelenken. Plötzlich hatte ich überall sichtbare Dellen am Körper. An Beinen, Schulter, Kopf“, schildert er seine anfänglichen Symptome gegenüber der Bild-Zeitung.

Daraufhin unterzog sich Tim Lobinger einer Strahlen- und Immuntherapie. Richtig angeschlagen hat diese leider nicht. Im Interview gibt er ein erschütterndes Update zu seinem Gesundheitszustand. „Heilung wird es bei mir nicht mehr geben. Mein Krebs ist zu aggressiv“, enthüllt der frühere Athlet.

Tim Lobinger schöpft Kraft aus den kleinen Dingen

Bereits Anfang des Jahres habe Lobinger die düstere Prognose erhalten. „Im Februar sagten mir die Ärzte, der Tod rücke näher. Ich solle Verfügungen treffen, mich mit meiner Beerdigung befassen und mich von meinen Liebsten verabschieden“, offenbart er. Am schwersten sei es ihm gefallen, mit seinen Kindern darüber zu reden. „Sie wissen, wie schlecht es um mich steht“, erklärt der Stabhochsprung-Weltmeister.

Seinen Lebenswillen hat Lobinger trotz allem nicht verloren. „Für jeden Tag, den ich leben und mit meiner Familie verbringen darf, lohnt es sich zu kämpfen“, sagt er. Aufgeben kommt für den Familienvater nicht infrage: „Es gibt immer kleine Wege, die es einem ermöglichen, Kraft zu schöpfen und nicht die Hoffnung zu verlieren.“

Am 3. September feierte Lobinger seinen 50. Geburtstag. Für ihn echtes Wunder. „Diesen Tag noch zu erleben, war einer meiner Meilensteine“, freut er sich. Neun Tage später musste er laut Bild allerdings erneut in die Klink und sich einer Not-OP am Magen unterziehen. Aus diesem Grund verpasste er auch den ersten Schultag seines Sohnes Okkert. Insgesamt verbrachte Lobinger dieses Jahr bereits mehr als 150 Tage im Krankenhaus. „Das ist kein wirkliches Leben. Das lebenswerte Leben findet draußen statt“, ist er sich bewusst.