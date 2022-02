Tina York - alle Infos zur Schwester von Mary Roos

Schlagersängerin Tina York © Jens Kalaene / dpa

Von der kleinen Schwester eines Schlagerstars zum Dschungelcamp-Maskottchen: Tina York überzeugt mit ihrer sympathischen Art das Fernsehpublikum.

Berlin — Tina York (*29.4.1954) kam 1954 als Monika Schwab in Bingen zur Welt. Ihre fünf Jahre ältere Schwester ist die bekannte Schlagersängerin Mary Roos (*9.1.1949), die bereits im zarten Alter von nur neun Jahren ihre erste Platte aufnahm. Während Mary einen Erfolg nach dem anderen feierte, blieb der jüngeren Schwester der endgültige Durchbruch in der Schlagerwelt lange Zeit verwehrt. Nach einer erfolglosen Single arbeitete sie zunächst als Rechtsanwaltsgehilfin, wurde dann jedoch auf der Hochzeit ihrer Schwester von einem Manager entdeckt und gefördert. Nach und nach konnte sich Monika, die von nun an Tina York hieß, im Showbusiness etablieren und gewann mit ihrem Lied „Wir lassen uns das Singen nicht verbieten“ 1974 sogar die ZDF-Hitparade. Bei ihrer Teilnahme am Eurovision-Vorentscheid zwei Jahre später belegte sie allerdings den letzten Platz — es war der Beginn vom Ende ihrer Karriere. Ab 2007 kehrte Tina York dann langsam aber sicher wieder auf die Bühne zurück, der Höhepunkt ihres Comebacks war zweifelsohne ihre Teilnahme am RTL-Dschungelcamp im Jahr 2018, wo sie zu einer Art Publikumsliebling avancierte. Seitdem gibt die Schlagersängerin wieder regelmäßig Konzerte.

Tina York: Sie wuchs zusammen mit Schwester Mary Roos auf

Tina York wurde als Monika Schwab am 29. April 1954 in Bingen am Rhein geboren. Dort wuchs sie zusammen mit ihrer fünf Jahre älteren Schwester Marianne Rosemarie auf, die später als Schlagersängerin Mary Roos große Erfolge feiern sollte. Die Eltern der beiden Mädchen, Karl und Maria Schwab, betrieben in Bingen das Hotel Rolandseck, wo Mary auch ihre ersten musikalischen Auftritte absolvierte. Schon als kleines Kind sah Tina ihrer Schwester zu, wie diese das Publikum mit ihrem Gesang verzauberte. Mary nahm bereits im Alter von neun Jahren Schallplatten auf und konnte sogar eine Rolle in einem Film ergattern. Die kleine Schwester wollte es ihr gleichtun und ebenfalls eine Gesangskarriere starten. Mit 14 Jahren ging sie deshalb ins Tonstudio und nahm eine Single auf, die allerdings erfolglos blieb. Für das junge Mädchen ein herber Rückschlag. Damals nutzte sie noch den Künstlernamen Monja. Der Traum vom Bühnenerfolg schien für Tina in weite Ferne gerückt zu sein. Vorerst konzentrierte sie sich deshalb auf ihre Schulausbildung, die sie erfolgreich beendete. Nach dem Abschluss arbeitete sie als Rechtsanwaltsgehilfin.

Tina York: Auf der Hochzeit ihrer Schwester wird sie endlich entdeckt

Nach der gescheiterten ersten Single legte Tina York, die damals noch als Monika Schwab bekannt war, ihre Träume vom Musikerdasein vorerst auf Eis. Doch das änderte sich nur ein Jahr später. Als ihre Schwester Mary Roos 1970 den Franzosen Pierre Scardin heiratete, gab sich bei der anschließenden Feier das Who-is-Who der deutschen Schlagerszene die Klinke in die Hand. Dabei war auch Rudi Wolpert, der für die hochkarätige Plattenfirma CBS arbeitete. Er sah etwas Besonderes in der kleinen Schwester der Braut und wollte sie zu einem Schlagerstar für die junge Generation machen. Doch dafür musste zunächst ein neuer Künstlername her. Wie damals üblich, sollte das Alias möglichst international klingen und einen Hauch von Hollywood-Showbiz versprühen. Allerdings wollte Monika keinesfalls den Namen ihrer Schwester übernehmen. In einem Radiointerview verriet die Sängerin, wie sie zu ihrem schillernden Pseudonym kam: Ihr Manager hatte auf einer Illustrierten Tina Sinatra, die Tochter der Musiklegende Frank Sinatra, entdeckt, die ein Konzert in New York geplant hatte. Im Handumdrehen wurde daraus ihr jetziger Künstlername Tina York.

Tina York: Sie lässt sich das Singen nicht verbieten

Tina Yorks erste Single war das Lied „Oh Mama Goodbye“, mit dem sie erstmals einem größeren Publikum bekannt wurde. In den Siebzigern war es üblich, bekannte englische Songs als deutschsprachige Schlager herauszubringen. Auch Yorks erster Track war deshalb eine übersetzte Version des Tremeloes-Hits „Me and my Life“. Kleinere Fernsehauftritte und Konzerte folgten. Stets wurde sie dabei jedoch noch als „die kleine Schwester von“ vorgestellt. Es dauerte einige Jahre, bis Tina sich einen eigenen Namen machen konnte. Ihren größten Erfolg feierte sie im Jahr 1974. Damals brachte die Musikerin die Single „Wir lassen uns das Singen nicht verbieten“ heraus. Ursprünglich sollte das Lied von Moderator Dieter Thomas Heck interpretiert werden, der lehnte das Angebot allerdings ab — Glück für Tina. Mit dem von Fred Jay verfassten Song konnte die junge Nachwuchssängerin die ZDF-Hitparade für sich entscheiden, was ihr zahlreiche Einladungen in verschiedene TV-Shows bescherte. Mit ihren Liedern „Wo die Sonne scheint”, „Lichtensteiner Polka” und „Ein Adler kann nicht fliegen” konnte sich Tina in der beliebten Fernsehsendung ebenfalls unter den ersten Drei platzieren. Es schien so, als stünde der „kleinen Schwester“ eine große Karriere bevor.

Tina York: Sie steht im Schatten ihrer großen Schwester

Im Laufe ihrer Karriere hatte Tina York die Chance, mit den ganz großen Produzenten der Schlagerbranche zusammen zu arbeiten. Peter Orloff und Jack White wollten mit ihr ins Studio. Auch Ralph Siegel, G. G. Anderson, Roland Kaiser und Matthias Reim waren ihre Kollegen. Trotzdem war Tina York nie der ganz, ganz große Erfolg beschieden. Stets stand sie im Schatten ihrer berühmten großen Schwester, an deren Ruhm die Wahl-Berlinerin nie wirklich anknüpfen konnte. Der Tiefpunkt in Tina Yorks Karriere kam bereits zwei Jahre nach ihrem größten Hit: 1976 nahm sie mit dem Lied „Das alte Haus“ an der deutschen Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest teil. Der als Disco-Hit produzierte Song kam beim Publikum gar nicht gut an und Tina belegte den letzten Platz im Wettbewerb. Zwar konnte die Sängerin auch nach der schweren Niederlage in regelmäßigen Abständen Singles in den Charts platzieren, an ihren Erfolg von 1974 kam sie jedoch nie wieder heran. Langsam aber sicher verschwand Tina York aus der Welt des Schlagers.

Tina York: Im Dschungelcamp wird sie zum Publikumsliebling

29 Jahre lang ließ sich Tina York nicht mehr auf der Bühne oder im Fernsehen blicken. Eine Jahrzehnte andauernde Pause, in der die Sängerin sich auf ihr Privatleben konzentrierte und anderen Projekten nachging. 2007 kehrte Tina York jedoch ins Musikbusiness zurück. Mit ihrem Album „Ich träume mit dir“ fand sie den Weg zurück zum Schlager, in den Charts konnte sich die Roos-Schwester allerdings nicht erfolgreich platzieren. Trotzdem schien es, als habe Tina erneut Blut geleckt. Langsam aber sicher trat sie den langen Weg zurück ins Showgeschäft an, der schlussendlich in ihrer Teilnahme bei der RTL-Show „Ich bin ein Star — Holt mich hier raus!“ seinen Höhepunkt fand. Auch im Dschungelcamp war sie zunächst nur als die kleine Schwester des Schlagerstars Mary Roos bekannt, doch von Episode zu Episode avancierte Tina stetig zum Publikumsliebling. Die Dschungelkrone konnte sie am Ende zwar nicht erhaschen, als Drittplatzierte waren ihr jedoch so einige Fernsehauftritte nach ihrer Rückkehr sicher.

Tina York: Ihr Privatleben hält sie so gut es geht unter Verschluss

Außer ihrer Verwandtschaft zu Schlagerstar Mary Roos ist nicht viel über das Privatleben von Tina York bekannt. Ihren Beziehungsstatus versucht die Sängerin so gut es geht unter Verschluss zu halten, stattdessen will sie lieber mit ihren musikalischen Projekten und Auftritten in Fernsehshows auf sich aufmerksam machen. 1985 heiratete Tina York den Musikverleger Michael Kudritzky. Die Ehe hielt jedoch nicht und wurde einige Jahre später geschieden. Zeitweise war die „Wir lassen uns das Singen nicht verbieten“-Interpretin außerdem mit dem Weinhändler Hardy Rodenstock liiert. Auch diese Beziehung zerbrach jedoch. Kinder hat Tina York keine. Zu ihrer älteren Schwester pflegt sie ein gutes Verhältnis, wie durch ihre zahlreichen Facebook-Posts ersichtlich wird. Darin berichtet sie unter anderem von Besuchen bei Mary Roos und hält ihre Fans auch anderweitig auf dem Laufenden. Roos unterstützte York auch während ihrer Teilnahme am Dschungelcamp, obwohl sie dem Auftritt ihrer Schwester zunächst eher ablehnend gegenüberstand.