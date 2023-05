Tinder-Dates verraten nach Treffen mit Iris Klein, wie verzweifelt sie wirklich ist 

Nach Trennung von Noch-Ehemann Peter

In den sozialen Medien gibt sich Katzenberger-Mama Iris Klein als starke Frau. Doch hinter den Kulissen scheint es anders auszusehen. Ihre Tinder-Dates verraten nun, wie verzweifelt die Katzenberger-Mama auf der Suche nach einem neuen Partner wirklich ist.

Mallorca – In den vergangenen Wochen machte Iris Klein (55) den Anschein, als ob sie über die Trennung von Noch-Ehemann Peter Klein (56) hinweg wäre. Doch hinter den Kulissen sieht es anders aus. „Bild“ gegenüber erzählen Iris Kleins Tinder-Dates nun, wie es der 55-Jährigen wirklich geht. Dabei scheint die Katzenberger-Mama auch offen über ihre finanzielle Situation zu sprechen.

Iris Klein und die verzweifelte Suche nach einem neuen Partner

Immer wieder sprach Klein in ihren Instagram-Storys davon, dass sie nicht auf einen neuen Mann an ihrer Seite angewiesen wäre. Doch ihre Tinder-Dates berichten nun von einer verzweifelten Frau, auf der Suche nach einem neuen Partner. Iris solle zwar supernett und locker sein, wirke aber verzweifelt. Daher ginge die Partnersuche derzeit auch von der 55-Jährigen aus, die ihrem Ex-Mann Peter Klein zeigen wolle, wie begehrt sie doch sei. Denn dieser soll sie „Bild“-Informationen zufolge am Ende der Beziehung als zu alt und zu unsportlich empfunden haben.

Wenn schon nicht in Sachen Liebe, so scheint es zumindest finanziell rundzulaufen bei Iris Klein. Ihre Dates berichten, dass sie offen über ihre Dschungelcamp-Gage gesprochen hat. Stolze 80.000 Euro soll sie bekommen haben. Auch mit Instagram würde Iris mittlerweile viel Geld verdienen und für Auftritte verlange sie eine Tagesgage von 10.000 Euro.

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger (36) und Jenny Frankhauser (30) selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

Doppelter Abschied: Iris Kleins Trennung von Peter und Mallorca

Nach ihrer Trennung von Peter Klein plant Iris Klein, ihre Zelte auf Mallorca abzubrechen. Im August soll sie ein Haus im rheinland-pfälzischen Worms beziehen, nur unweit von ihrer Tochter Jenny Frankhauser (30), Schwiegersohn Steffen König und dem sechs Monate alten Enkelsohn Damian. Noch-Ehemann Peter Klein bleibt hingegen auf der Urlaubsinsel.

+ Dass sie sich nach der Trennung von Peter wieder mit Männern trifft, hält Iris Klein nicht geheim. Ganz so toll scheint sie bei diesen Tinder-Treffen aber nicht rüberzukommen. © Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_ (Fotomontage)

Iris und Peter Klein hatten sich nach knapp 20 Jahren Ehe im Januar getrennt, nachdem Iris ihren Ehemann öffentlich einer Affäre mit der 41-jährigen Yvonne Woelke beschuldigt hatte. Die beiden waren als Begleitungen der Dschungelcamper Lucas Cordalis (55) und Djamila Rowe (55) gemeinsam in Australien. Zuletzt sprach Peter Klein seiner Ex Iris auch ein Finca-Verbot aus. Verwendete Quellen: bild.de

Rubriklistenbild: © Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_ (Fotomontage)