Erstmals mit 26 Jahren: „Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause zeigt öffentlich ihre Tochter

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Bei „Bauer sucht Frau“ steht Inka Bause seit 17 Jahren als Moderatorin vor der Kamera. Ihr Privatleben hält sie trotzdem meist eher geheim. Zum ersten Mal seit 26 Jahren zeigt der TV-Star öffentlich ihre Tochter Anneli.

Berlin – Es gibt Promis, die ohne Scheu alle Facetten ihres Familienlebens mit der Öffentlichkeit teilen. Egal ob gemeinsame Auftritte oder persönliche Schnappschüsse mit den Liebsten – sie lassen die Fans so nah an sich ran wie die engsten Freunde. Dann gibt es jedoch Stars wie „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause (53), die ihr privates Glück nicht groß hinausposaunen und Berühmtheit und Privatsphäre gekonnt balancieren.

Kupplerin im Familienglück: „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause im Interview mit Tochter Anneli

Wer seit 2005 regelmäßig bei „Bauer sucht Frau“ einschaltet, kennt Inka Bause als gut gelaunte Moderatorin mit blonder Kurzhaarfrisur, die bei einsamen Landwirten leidenschaftlich Amor spielt. Und das mit glänzendem Erfolg: Viele der Pärchen, die in der RTL-Datingshow der Liebespfeil getroffen hat, sind auch heute noch zusammen. Aber wie steht es eigentlich um das Privatleben der Kupplerin?

Zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera: Inka Bause und Tochter Anneli plaudern beim Fotoshooting für den neuen „Bauer sucht Frau“-Kalender über ihr Familienleben. © IMAGO/Future Image; RTL+/RTL (Fotomontage)

Während die beiden bislang noch nie zusammen aufgetreten sind, präsentiert sich Inka Bause nun das erste Mal mit der wichtigsten Person in ihrem Leben: Tochter Anneli Bruch (26). In einem vertrauten Interview hinter den Kulissen des „Bauer sucht Frau“-Kalenders offenbaren sie einen seltenen Einblick in ihr Familienleben. Besonders aufregend: Anneli, die als Fotografin arbeitet, lichtet bei dem Fotoshooting für den RTL-Spendenmarathon Traumpaare aus der Show ihrer Mutter ab. „Das ist dann natürlich nicht nur ein ‚Bauer sucht Frau‘-Familienprojekt, sondern ein richtiges Familienprojekt“, schwärmt Inka Bause im Video-Interview mit RTL und strahlt vor Stolz.

Geburtsurkunde der anderen Art: Die ausgefallensten Promi-Kindernamen Exa Dark Sideræl: Tochter von Entrepreneur Elon Musk und Musikerin Grimes Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence: Tochter von Finanzier Arpad Busson und Schauspielerin Uma Thurman Lyra Antarctica: Tochter von Musiker Ed Sheeran und Cherry Seaborn Sparrow James Midnight: Sohn von Schauspielerin Nicole Richie und Musiker Joel Madden Diva Thin Muffin: Tochter von Musiker Franz Zappa und Adelaide Gail Zappa

„Ein Luxus, den ich nie hatte“: „Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause beneidet Privatleben von Tochter Anneli

Dass sich Anneli, die nächstes Jahr für die Liebe nach Schweden ziehen will, ihr Leben lang von Kameras und Trubel ferngehalten hat, war vor allem ihre eigene Entscheidung. „Ich bin auch eher ein Mensch für dahinter“, gesteht sie, „Das liegt mir besser.“ Ein einziges Mal stand sie trotzdem auf der Bühne: Bei einem „Harry Potter“-Theaterstück in der fünften Klasse. „Ab dem Tag wusste ich – das mache ich nie wieder“, erinnert sie sich lachend. Nachvollziehbar – im Scheinwerferlicht stehen, ist schließlich nicht für jeden.

Traktor, Tränen, Trauer: Diese „Bauer sucht Frau“ Paare haben sich nach der Sendung getrennt Fotostrecke ansehen

Anneli hat ein privates Leben, mit Freunden, die sie nicht als die Tochter eines TV-Stars kennen – und darum beneidet Inka Bause sie sehr: „Die lieben sie einfach, um ihrer selbst willen. Und das ist ein Luxus, den sie hat, den ich nie hatte.“ Wenn man sieht, wie viel Spaß die beiden haben und wie harmonisch sie miteinander umgehen, merkt man gleich: Matchmakerin Inka hat bei der Erziehung viel richtig gemacht. Pietro Lombardi (30) und Sarah Engels (30) streiten sich bei der Erziehung von Sohnemann Alessio (7) hingegen, weil sich Pietro vorstellen kann, dass dieser mit 13 sein erstes Mal hat. Verwendete Quellen: RTL, vogue.com