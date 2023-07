Sarah Connors 17-jährige Tochter Summer klärt Schwangerschaftsgerüchte auf

Ist die 17-jährige Tochter von Sarah Connor etwa schwanger? Das vermuteten einige Fans, nachdem sie ein Foto mit ihrer Mutter gepostet hatte. Summer Terenzi reagierte nun selbst auf die Gerüchte.

Niedersachsen – Wird Sarah Connor (43) wohl bald Oma? Das vermuteten offenbar einige Fans der Sängerin, nachdem Tochter Summer Terenzi (17) kürzlich ein Foto mit ihrer berühmten Mutter postete. Doch die 17-Jährige stellt nun klar, was es mit dem Foto auf sich hatte und macht sämtlichen Schwangerschaftsgerüchten den Garaus.

Summer Terenzi reagiert auf Schwangerschaftsgerüchte

In ihrer Instagramstory, über die unter anderem t-online.de berichtete, teilte die Tochter von Sarah Connor und Ex-Ehemann Marc Terenzi (45) einen Screenshot einer der offenbar zahlreichen Nachrichten, die sie als Antwort auf den Mama-Tochter-Schnappschuss erhalten hatte. „Bist du schwanger?“, fragt ein Follower.

Auf dem Foto, das in dem Screenshot zu sehen ist, posieren Mutter und Tochter gemeinsam für ein Spiegelselfie. Die 17-Jährige hat dabei ihre Hand an ihren Bauch gelegt, und tatsächlich sieht es so aus, als würde sich unter dem Kleid eine kleine Wölbung hervortun. Offenbar nicht die einzige Nachfrage, die Summer Terenzi erhalten hat. „Voll viele fragen, ob ich schwanger bin“, schreibt die 17-Jährige. Doch dann stellt sie klar: „NO, ich bin nicht schwanger. Ich hatte mein Kleid nur so in der Hand.“

Die Beziehung von Sarah Connor und Marc Terenzi Sarah Connor und Marc Terenzi kamen im August 2002 zusammen. Zwei Jahre später heirateten sie. Im Sommer 2005 zeigte ProSieben neun Folgen der Doku-Soap „Sarah & Marc in Love“, in der das Paar bei einer Zeremonie, die einer kirchlichen Hochzeit nachempfunden war, mit der Kamera begleitet wurde. Zusammen haben sie zwei Kinder: Tyler (*2004) und Summer (*2006). 2008 trennte sich das Paar; 2010 wurden sie geschieden. Im selben Jahr machte Sarah Connor ihre Beziehung zu ihrem Manager Florian Fischer bekannt. 2011 kam die gemeinsame Tochter Delphine zur Welt. 2017 wurde Connors viertes Kind, ein Sohn, geboren. Im selben Jahr heirateten Connor und Fischer.

Sarah Connor: Vier Kinder aus zwei Ehen

Summer Terenzi feierte erst Ende Juni ihren 17. Geburtstag. Sie ist eines von zwei Kindern aus Sarah Connors Ehe mit Marc Terenzi. Die Teenagerin stand schon mehrfach mit ihrer Mutter auf der Bühne. Aus der Ehe mit Marc Terenzi stammt auch Sohn Tyler (19). 2010 ließen sich Connor und Terenzi scheiden. Im selben Jahr machte die Sängerin ihre Beziehung zu ihrem Manager Florian Fischer öffentlich. Mit ihm hat sie zwei weitere Kinder: Tochter Delphine kam 2011 zur Welt, Sohn Jax 2017. Seit 2013 ist das Paar verheiratet.

Wegen eines gemeinsamen Fotos mit Mama Sarah Connor erklärt sich Summer Terenzi auf Instagram. © Screenshot/Instagram/summerterenzi; Screenshot/Instagram/sarahconnor (Fotomontage)

Seit Mai steht Sarah Connor nach einer verletzungsbedingten Zwangspause, während der sie sich aus der Öffentlichkeit komplett zurückgezogen hatte, endlich wieder auf der Bühne. Eine Auswirkung hat ihre Ski-Verletzung aber: Sarah Connor hat High-Heels-Verbot. Verwendete Quellen: t-online.de, Instagram