„Wichtige und intensive Zeit“: Christin Stark gibt erstes Babyupdate seit der Geburt von Tochter Zoe

Von: Jonas Erbas

Christin Stark und Matthias Reim sind Ende März Eltern geworden. Nun genießt das Schlager-Traumpaar die Zeit mit seinem ersten gemeinsamen Kind. Auf Instagram zeigte die 32-Jährige jetzt ein herzerwärmendes Foto mit Töchterchen Zoe.

Bodman-Ludwigshafen - Für Christin Stark (alle News zur Schlagersängerin) und Matthias Reim ging der gemeinsame Kinderwunsch Ende März endlich in Erfüllung: Das Schlager-Traumpaar hieß Töchterchen Zoe in der Familie willkommen und verbringt derzeit glückliche Momente mit der Kleinen. Nun lieferte die 32-Jährige via Instagram ein erstes, niedliches Babyupdate!

Christin Stark Schlagersängerin Geboren 21. Oktober 1989 in Gadebusch Ehepartner Matthias Reim (verh. 2020) Kinder eine Tochter (geboren am 31. März 2022)

Christin Stark und Matthias Reim im Kinderglück – Schlager-Traumpaar freut sich über die kleine Zoe

Am 31. März erblickte Zoe, die Tochter von Christin Stark und Matthias Reim, das Licht der Welt. Für das Schlager-Traumpaar (die größten deutschen Schlagersänger aller Zeiten), das 2020 still und heimlich heiratete und seine Ehe bei Florian Silbereisens „Schlagerbooom“ offiziell verkündete, ist es das erste gemeinsame Kind.

Bereits im Vorfeld hielten die 32-Jährige und der „Verdammt, ich lieb‘ dich“-Interpret ihre Fans auf dem Laufenden, begeisterten immer wieder mit Schwangerschaftsupdates und dokumentierten in den sozialen Netzwerken, wie die Babykugel der Sängerin weiter wuchs und wuchs. Nun postete die frischgebackene Mama ein erstes Foto mit ihrem Töchterchen und eroberte damit die Herzen ihrer Follower im Sturm!

Auf Instagram gab Christin Stark einen kleinen Einblick in ihr Mama-Dasein und teilte einen Schnappschuss, auf welchem die Schlagersängerin ihre kleine Tochter Zoe knuddelt. Zu sehen sind dabei allerdings nur die Hand der Kleinen sowie der Oberkörper der stolzen Mutter. Was sofort auffällt: Den Hals der 32-Jährigen ziert eine kleine, goldene Kette mit einem Anhänger, der den Namen ihres Babys zeigt.

Dazu schreibt die Schlager-Schönheit (die Künstlernamen der Schlagerstars und ihre echten Namen): „Wir genießen unsere erste so wichtige und intensive gemeinsame Zeit erstmal zu Hause.“ Scheint so, als habe es sich Christin Stark in den eigenen vier Wänden so richtig bequem gemacht – recht so! In ihrer Mutterrolle geht die Blondine nun augenscheinlich voll auf.

Zahlreiche Schlagerstars freuen sich mit Christin Stark und Matthias Reim – auch Fans hin und weg

Nicht nur bei Christin Stark und Matthias Reim ist die Freude über das neuste Familienmitglied riesengroß, auch zahlreiche Schlagerstars gratulierten dem Paar bereits: „Von ganzem Herzen alles Gute!“, freute sich etwa Sängerin und Schauspielerin Ronja Forcher mit den beiden, während Caught-in-the-Act-Star Eloy de Jong den Post mit drei roten Herz-Emojis versah.

Auch Christin Starks Fans waren zur Stelle, um unter dem Instagram-Beitrag der „Baby rock mein Herz“-Interpretin herzerwärmende Nachrichten, wie „Das Bild ist so Zucker“ oder „Schön, von euch was zu sehen“, zu hinterlassen. Matthias Reim, der bei der Geburt im Kreißsaal allerdings fehlte, ist mindestens genauso stolz: Seine Zoe sei „eines der schönsten Wesen“, die er je gesehen habe, verkündete er jüngst in einem Interview mit BR Schlager.

Nach Geburt von Tochter Zoe: Christin Stark doch nicht beim Schlagerfest XXL mit Florian Silbereisen dabei

Für Konzertgänger bedeuten die neuen Mama-Pflichten der 32-Jährigen allerdings, dass sie die Schlagersängerin erstmal nicht live erleben werden: Christin Stark ist wegen Zoes Geburt bei Florian Silbereisens Schlagerfest XXL doch nicht dabei – schade! Verwendete Quellen: instagram.com/christin_stark, facebook.com/BRSchlager