Tod mit nur 33 Jahren: „Prince Charming“-Stars trauern um Dominic Smith

Dominic Smith ist tot - Nicolas Puschmann trauert. © Screenshots Instagram/nicolaspuschmann und /dmnc_bln

Dominic Smith wurde durch „Prince Charming“ bekannt. Nun starb er im Alter von 33 Jahren. Seine Freunde und Bekannte sind in Trauer.

Berlin - Dominic Smith (✝33) wurde durch seine Teilnahme bei der Datingsendung „Prince Charming“ bekannt, schaffte es damals bis ins Finale. Er kämpfte in der Sendung um das Herz von Nicolas Puschmann (31). Nun teilen mehrere Bekannte und Freunde von ihm, dass die TV-Bekanntheit verstorben sei.

Nicolas Puschmann in Trauer um Dominic Smith

Dominic Smiths Kumpel und ehemaliger „Prince Charming“-Mitstreiter Martin Angelo (29) schreibt auf Instagram: „Ich schreibe diesen Text mit Tränen in den Augen, und es zerreißt mir das Herz, weil ich es einfach nicht glauben kann, dass sich unsere Wege nie wieder kreuzen werden.“

Auch Nicolas Puschmann teilt eine brennende Kerze in seiner Instagram-Story und sagt, ohne einen Namen zu nennen, es handle sich dabei um „eine stille Anteilnahme, weil ich gerade was gehört habe, dass eine Person, die ich intensiver kennenlernen durfte, von uns gegangen ist“. Ihn habe die Nachricht überrumpelt und er hoffe, die Person finde nun Frieden. Dann fügt er auch noch an: „Bitte achtet gut auf eure mentale Gesundheit“.

„Prince Charming“-Stars trauern um Dominic Smith

In seinem letzten Post auf Instagram schrieb Dominic Smith von einem Ausflug an die Ostsee, „die mir Hoffnung gibt, weiterzumachen“. Inzwischen drücken viele bekannte Personen und Weggefährten aus der „Prince Charming“-Sendung in den Kommentaren ihre Anteilnahme aus.

Auf Instagram gibt es große Anteilnahme. © Screenshots Instagram/dmnc_bln und /martin.angelo

Sam Dylan (31) schreibt: „Ein liebenswerter, verträumter Mann, der immer nur auf der Suche nach dem großen Glück gewesen ist. Ich hoffe, du findest dieses Glück dort oben über uns in der Ewigkeit.“ Aaron Koenigs (27) fügt an: „Gute Reise mein kleiner Dosenfick, werde dich in meinem Herzen weiter auf der Erde herumtragen! Dein Löwenzahn“ Verwendete Quellen: instagram.com/nicolaspuschmann; /dmnc_bln; /martin.angelo



Sollten Sie von Suizidgedanken betroffen sein, suchen Sie sich bitte umgehend Hilfe. Bei der anonymen Telefonseelsorge finden Sie rund um die Uhr Ansprechpartner. Telefonnummern der Telefonseelsorge: 0800/1110111 und 0800/1110222; www.telefonseelsorge.de