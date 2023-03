Tragödie bei Live-Auftritt: Musiker bricht auf Bühne zusammen - kurz darauf ist er tot

Von: Nadja Austel

Südafrikanischer Rapper Costa Titch stirbt nach Auftritt bei Musikfestival. (Archivfoto, Johannisburg Januar 2023) © IMAGO/Alet Pretorius/Shutterstock

Der 28-Jährige bricht auf der Bühne zusammen. „Der Tod hat auf tragische Weise an unsere Tür geklopft“, schreiben Angehörige des Rappers Costa Titch später.

Johannesburg – „Der Tod hat auf tragische Weise an unsere Tür geklopft. Er beraubt uns unseres geliebten Sohnes, Bruders und Enkels“, heißt es in der Erklärung, die auf Costa Titchs Instagram-Account gepostet wurde. Sie dankt auch „den Rettungskräften und allen, die in seinen letzten Stunden auf dieser Erde anwesend waren“.

Der 28-jährige Musiker aus Südafrika ist nach seinem Zusammenbruch auf der Bühne im Nasrec Expo Centre in Johannesburg verstorben, wie seine Familie am Sonntag (12. März) dann auch offiziell bestätigt. Zuvor sind im Internet Videos kursiert, die zeigen, wie Costa Titch während seines Auftritts beim Ultra Music Festival am Samstag (11. März) zweimal kollabiert.

Rapper Costa Titch aus Südafrika bricht während Auftritt zusammen

Laut der britischen Zeitung The Sun scheint der Rapper in der Mitte seines Sets während eines Tracks zunächst nur leicht zu stolpern. Danach beendet er den Song jedoch und steht vor einer begeisterten Menge von mehreren tausend Menschen – bevor er offenbar bewusstlos zu Boden stürzt. Das Sicherheitspersonal und seine Crew eilen ihm zu Hilfe, bevor der Videoclip endet, berichtet The Sun. Dem Musiker konnte nicht mehr geholfen werden, er verstarb.

Die Familie des Rappers, der mit bürgerlichem Namen Constantinos Tsobanoglou hieß, nannte in der offiziellen Erklärung bislang weder die Ursache seines plötzlichen Todes, noch weitere Einzelheiten des Vorfalls. Die Organisatoren des Festivals erklärten in via Twitter, dass sie über den Tod des Künstlers „am Boden zerstört“ seien und bezeichneten ihn als „talentierten Rapper, Tänzer, Songwriter, Mitarbeiter und Freund des Festivals“.

Südafrika: Der plötzliche Tod von Rapper Costa Titch erschüttert Familie und Musikwelt

Im Internet äußerten sich Fans und Künstlerkollegen traurig und bestürzt über die Nachricht vom Tod des jungen Musikers. „RIP Costa Titch. Ein großes Talent, das zu früh von uns gegangen ist“, twitterte der südafrikanische und amerikanische Künstler Leslie Jonathan Mampe Jr. der sich Da L.E.S. nennt. Die Southern African Music Rights Organization, eine Urheberrechtsorganisation, die Künstler in dem Land vertritt, sprach Costa Titchs Familie ihr „herzliches Beileid“ aus.

Im November 2022 hatte der plötzliche Tod von Aaron Carter für ein regelrechtes Erdbeben in der US-Promiwelt gesorgt: Der 34-Jährige war in seinem Haus bei Los Angeles von seiner Haushälterin tot aufgefunden worden. (na)