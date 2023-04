„Todesangst“: Sam Dylan während Urlaub von Tornado überrascht

Sam Dylan berichtet auf Instagram von einem schockierenden Erlebnis aus seinem Miami-Urlaub. Der Reality-Star wurde von einem Tornado überrascht.

Miami - Schockierende Bilder aus dem Urlaub von Sam Dylan (32): Zusammen mit einer Freundin hält sich der Reality-Star derzeit in Florida auf. In Miami wütete am Mittwoch jedoch ein verheerendes Unwetter. In seinen Instagram-Storys zeigte der 32-Jährige zunächst einige Screenshots von seinem Smartphone, auf dem durchgehend Tornado-Warnung inklusive Alarm eingingen.

Wie ein „Hollywood-Katastrophenfilm“

„Wir wissen nicht, was wir tun sollen, wir sind ans Meer umgezogen, es kommt ein Tornado. Ich hätte nie gedacht, dass uns sowas passiert“, schreibt Dylan. In einem kurzen Clip waren dann seine zitternden Hände zu sehen. Er und seine Begleiterin entschieden sich, die Wohnung zu verlassen und mit dem Auto wegzufahren, um Schutz zu suchen.

Doch mit dem Wagen gerieten die beiden direkt auf mehrere völlig überflutete Straßen. Durch die Mengen an Wasser sprang das Auto plötzlich nicht mehr an. Die beiden mussten zu Fuß weitergehen und ein neues Auto besorgen. Ihr Gepäck ließen sie zurück. „Ich glaube das alles immer noch nicht. Das ist wie ein Hollywood-Katastrophenfilm“, so Dylan.

Am Ende haben es die beiden wieder in ihre Unterkunft geschafft: „Danke Gott, dass nichts schlimmeres passiert ist“, gab Dylan am Donnerstagmorgen Entwarnung. Seine Freundin sei zum Glück „eine gute Autofahrerin“ - „ich glaube mit mir am Steuer wäre das anders ausgegangen“.

Sam Dylan ist wegen des Tornados völlig fertig © Instagram: houseofdylan

Sam Dylan: „Sowas will ich nie wieder erleben“

Er müsse das Ganze nun erstmal verarbeiten: „Sowas wie heute will ich nie wieder erleben.“ Aktuell sei alles in Ordnung. Laut Dylan hätten die beiden in ihrer Wohnung bleiben können, „aber man weiß ja nie, was hätte sein können“.

Sam Dylan wurde 2019 als Kandidat bei der Datingshow „Prince Charming“ bekannt. Anschließend nahm er an weiteren Reality-TV-Formaten teil, wie etwa 2020 bei „Kampf der Realitystars“, 2021 bei „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ oder 2022 bei „Promi Big Brother“. Verwendete Quellen: Instagram.com