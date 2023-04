Todesdrama bei DSDS: Vater von Kandidat stirbt Stunden vor Liveshow

Die erste Liveshow bei DSDS war sehr emotional. Kandidat Sem Eisingers Vater verstarb kurz vor seinem Auftritt.

Kandidat Sem Eisinger trifft ein harter Schicksalsschlag. Am 14. Januar startete die neue Staffel „Deutschland sucht den Superstar“. An der Seite von Dieter Bohlen (68) sitzen Pietro Lombardi (30), Leony (25) und Katja Krasavice (26) in der DSDS-Jury 2023. Die erste Liveshow der Staffel fand am vergangenen Samstag statt. Dabei mussten die Kandidaten alles geben, doch für Sem Eisinger war dies fast unmöglich und er wurde auf der Bühne emotional.

Die Kandidaten sangen gegeneinander an – So gab auch Sem Eininger bei seinem Liveauftritt auf der Bühne alles. Doch als er mit „Anything But Love“ vom ehemaligen DSDS-Siegers Daniel Schuhmacher fertig war, wurde er still. In seinen Augen waren Tränen zu sehen und das Sprechen fiel ihm sichtlich schwer. Er war nicht klar, woran es liegt – Doch später erzählte er in einem Interview von RTL, dass kurz vor der Show etwas Schreckliches geschehen ist.

Sein Vater ist kurz vor dem Liveauftritt gestorben.

In dem Interview erzählt Sem Eisinger: „Ich war auf Mallorca, bevor ich hierhergekommen bin, und habe nach meinem Vater geschaut, der seit letztem Jahr im Krankenhaus ist. Und heute Morgen um viertel nach sieben habe ich einen Anruf gekriegt, dass er friedlich eingeschlafen ist.“ Er werde jedoch nicht nach Mallorca fliegen, denn: „Das ist sein Traum, sein Wunsch, dass ich das hier mache.“ Daher war er auf der Bühne sehr mitgenommen. Der Kandidat hat die Jury mit seinem Song überzeugt und schaffte es in die nächste Runde von DSDS.