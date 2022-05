Todesfall bei „Die Geissens“: Carmen Geiss‘ Mutter ist gestorben

Von: Claire Weiss

Teilen

Schon im Februar dieses Jahres ist Carmen Geiss‘ Mutter verstorben. Doch erst jetzt spricht die Frau von Robert Geiss über ihren Schmerz. Auf Instagram teilt sie außerdem ein Foto ihrer Mama.

In den vergangenen Wochen hatte man Carmen Geiss (57, alle Infos zu den Geissens auf der Themenseite) ihre Trauer nicht angesehen. Nach außen hin zeigte sie sich stets stark, doch insgeheim hatte sie einen schmerzlichen Verlust zu verkraften. Auf Instagram teilt die Unternehmer-Gattin nun ihre Gefühlswelt mit ihren Fans.

Carmen Geiss deutsche Fitnesstrainerin, Sängerin, Fernsehdarstellerin und ehemaliges Model Geboren 5. Mai 1965 (Alter 57 Jahre), Köln Größe 1,68 m Ehepartner Robert Geiss (verh. 1994)

Carmen Geiss spricht erstmals öffentlich über den Tod ihrer Mutter

Der 13. Februar 2022 war für Carmen Geiss ein schmerzlicher Tag. Denn an diesem Tag ist ihre „geliebte Mutter“ im Alter von 83 Jahren verstorben. Gestern, am 04. Mai, wäre sie ein Jahr älter geworden. Den Geburtstag ihrer Mutter nimmt Carmen Geiss nun zum Anlass, um ihrer Trauer öffentlich Ausdruck zu verleihen.

„Ich weiß, dass du die Öffentlichkeit nicht gemocht hast, aber ich möchte, dass die Öffentlichkeit jetzt weiß, welchen Schmerz ich ertrage“, schreibt Carmen, die selbst Mutter zweier Töchter ist, auf Instagram (alle Infos zu den Geissens).

Carmen Geiss und ein altes Bild ihrer verstorbenen Mutter © Imago & Instagram/Carmen Geiss

Carmen Geiss feiert einen Tag nach ihrer Mutter Geburtstag

„Mir fehlt heute der Anruf, dir zum Geburtstag zu gratulieren und mir wird morgen der Anrufe fehlen, dass du mir zum Geburtstag gratulierst“, schreibt die Blondine weiter. Denn am 5. Mai hat das ehemalige Model selbst Geburtstag. „Mami, du fehlst mir so“.

Mit einem besonderen Foto erinnert Carmen Geiss and ihre Mama. Es zeigt ein altes Schwarz-Weiß-Foto von Anna Schmitz, so der Name von Carmens Mutter. Das Foto, das schon einige Jahrzehnte alt ist, wurde nachträglich eingefärbt (So anders sah Carmen Geiss früher aus).

Carmen Geiss hatte eine besondere Beziehung zu ihren Eltern

„Ich bin meiner Mutter Anna für so vieles dankbar“, schwärmte Carmen vor einem Jahr im Gespräch mit ‚Neue Post‘. „Denn ich habe viel von ihr gelernt – ganz besonders aber Respekt und Bodenständigkeit. Auch Ehrlichkeit hat mir meine Mutter mit auf den Weg geben!“

Seit der Corona-Krise konnte Carmen ihre Mutter seltener sehen, als zuvor. Denn Anna lebte in einer Einrichtung für betreutes Wohnen. Dafür hätten sie umso mehr telefoniert. Auch Carmens Vater Heinz († 73) ist bereits verstorben, er erlag dem Krebs.

Bikinis, Luxus, Fame: Die schönsten Bilder der Geissens-Töchter Shania und Davina Geiss Fotostrecke ansehen

Noch ein Grund zu trauern: Am 20. April 2022 starb der Hund der Geissens

Erst kürzlich musste die Familie Geiss einen weiteren Tod verkraften. Im April starb der Familienhund Dex nach 14 Jahren. Carmen und ihre Töchter trauerten öffentlich auf Instagram. Verwendete Quellen: Instagram/Carmen Geiss