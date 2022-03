Todesursache bekannt: Schlagerstar Oliver Frank (†58) starb an einem Herzinfarkt

Von: Alica Plate

Am 25. Februar musste die Schlagerbranche einen herben Verlust verkraften: Oliver Frank ist im Alter von 58 Jahren gestorben - nun scheint klar zu sein, woran der Sänger gestorben ist.

Göttingen - Die Schlagerbranchen musste kürzlich einen heftigen Verlust ertragen - Oliver Frank starb mit nur 58 Jahren. Lange war unklar, woran der Sänger in so einem frühen Alter gestorben ist. Nun ist klar: Der „Italienische Sehnsucht“-Interpret erlitt einen Herzinfarkt, wie tz.de berichtet.

Oliver Frank deutscher Schlagersänger Geboren 1. September 1963 (Alter 58 Jahre) in Göttingen Gestorben 25. Februar 2022 Größter Hit Italienische Sehnsucht

Oliver Frank legte eine atemberaubende Karriere hin

Mit seinem Hit „Italienische Sehnsucht“, den Oliver Frank 1996 in der legendären ZDF-Hitparade zum Besten gab, wurde der Schlagersänger über Nacht zum Star. Entdeckt wurde er allerdings bereits mit Anfang 20. Es folgten 23 Schlager-Alben. 2020 feierte er noch sein 30-jähriges Bühnenjubiläum, am 28. Februar dann die erschreckende Nachricht. Der 58-Jährige ist verstorben.

Ein Verlust, der nicht nur seinen Angehörigen extrem nahe ging, sondern auch die Schlagerbranche extrem berührte. Innerhalb eines Statements nahm sein Künstlermanagement, drei Tage nach seinem Ableben, Abschied: „Tief erschüttert und schweren Herzens müssen wir mitteilen, dass unser langjähriger Künstler und Freund Oliver Frank am Freitag, 25.02.2022 nach kurzer und schwerer Krankheit verstorben ist. […] Wir werden dich, lieber Oliver, unglaublich vermissen.“ Zeilen, die unter die Haut gehen.

Schlagersänger Oliver Frank vor einem Auftritt mit seinen zwei Tänzerinnen. © Screenshot Facebook

Oliver Frank suchte im TV nach der perfekten Partnerin

Der Sänger fühlte sich nur auf den Schlagerbühnen wohl, sondern war auch in einigen TV-Shows zu sehen. 2018 nahm er an der RTL-Kuppelshow „Schlager sucht Liebe“ teil und suchte mit Hilfe von Moderatorin Beatrice Egli nach der perfekten Partnerin.

Im Zuge dessen enthüllte der Sender ein tragisches Kapitel aus dem Leben des Schlagerstars: Oliver Frank soll seine damalige Partnerin im Alter von 30 Jahren verloren haben. Mit der Suche nach einer neuen Liebe wollte er die Vergangenheit hinter sich lassen und nach vorne schauen. Dabei betonte er damals: „Ob blond, ob braun, ich liebe alle Frauen. Herz sollte sie haben und ein bisschen durchgeknallt sein. Treue wär natürlich schon ganz wichtig.“

Todesursache bekannt: Schlagerstar Oliver Frank starb an Herzinfarkt

Knapp eine Woche tappten seine Fans bezüglich des Grundes seines viel zu frühen Todes im Dunkeln. Nun möchte Bild erfahren haben, woran der Schlagerstar gestorben ist.

So soll Oliver Frank an den Folgen eines Herzinfarkts verstorben sein. Eine Nachricht, die den Schmerz sicherlich nicht heilen wird. Denn mit gerade einmal 58 Jahren ist der Schlagerstar viel zu früh gegangen und hinterlässt in seiner Branche eine extrem große Lücke.

„heute“-Moderator Claus Seibel ist tot: 34 Jahre Nachrichtensprecher im ZDF

Doch nicht nur die Schlagerbranche musste kürzliche einen herben Verlust erleiden: Auch die TV-Welt steht still - denn der langjährige „heute“-Moderator Claus Seibel ist am 01. März im Alter von 85 Jahren verstorben.

