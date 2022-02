Tom Brady trauert Football-Karriere hinterher

Der Football-Superstar hätte auch in diesem Jahr gerne auf dem Rasen gestanden © Dirk Shadd/Times / IMAGO

Football-Superstar Tom Brady (44) hätte beim Super Bowl eigenen Worten zufolge gerne selbst auf dem Rasen gestanden.

Berlin - Football-Superstar Tom Brady (44) hätte beim Super Bowl eigenen Worten zufolge gerne selbst auf dem Rasen gestanden. Bradys Ehefrau Gisele Bündchen (41) postete am Samstag (Ortszeit) ein Selfie von sich, zu dem sie fragte: «Wer arbeitet noch dieses Wochenende?». Brady, der Anfang Februar seinen Rückzug aus dem Sport verkündet hatte, kommentierte den Post mit den Worten: «Ich wünschte, ich würde». Am Sonntagmittag postete Brady zudem einen Screenshot eines Handydisplays, dort zu sehen: Eine Kalender-Erinnerung für das Super-Bowl-Finale, die er mit kurz und knapp mit dem Wort «Sh*t» kommentierte.

Brady ist der erfolgreichste Quarterback der NFL-Geschichte. Er spielte für die Tampa Bay Buccaneers und die New England Patriots. Im vergangenen Jahr hatte er in seiner ersten Saison bei den Buccaneers zum siebten Mal den Super Bowl gewonnen. Ende Januar verloren die Titelverteidiger gegen die Los Angeles Rams, die am Sonntag das Finale im eigenen Stadion gewannen. (dpa)