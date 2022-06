Gesichtshälfte hängt dann runter: Tom Kaulitz leidet an Cluster-Kopfschmerz-Attacken

Seit 2019 sind Heidi Klum und Tom Kaulitz verheiratet © IMAGO

Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz wird von lähmenden Kopfschmerzen geplagt. Die fiesen Attacken suchen ihn immer wieder heim.

In ihrem gemeinsamen Podcast Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood plaudern die Tokio-Hotel-Stars Tom Kaulitz (32) und sein Zwillingsbruder Bill (32) regelmäßig aus dem Nähkästchen. In der neuesten Folge zeigte sich Tom allerdings etwas angeschlagen und verzichtete auf den gewöhnlichen alkoholischen Drink. Der Grund: Er leidet an sogenannten Cluster-Kopfschmerzen, die ihm immer wieder das Leben schwer machen. Dabei handelt es sich um meist einseitige Kopf- und Gesichtsschmerzen, die im Bereich der Schläfe oder des Auges auftreten. Die heftigen Attacken können bis zu achtmal pro Tag vorkommen und mehrere Stunden lang anhalten.

Bill Kaulitz hat die sogenannten „Selbstmord-Kopfschmerzen“ seines Bruders oft direkt miterlebt und fühlt mit Tom mit, der immer wieder die gleichen Qualen durchstehen muss. „Deine Augen hängen dann runter oder deine eine Gesichtshälfte“, beschreibt er die schlaganfallähnlichen Symptome. „Ich sehe, dass du gar nicht mehr richtig gucken kannst dann und dich sofort hinlegen musst und dann muss alles ruhig, schwarz und dunkel um dich sein und du kannst dich fast gar nicht bewegen.“

Tom Kaulitz: Starke Schmerzmittel und Injektionen

Besonders bitter: Medikamente helfen kaum etwas gegen Cluster-Kopfschmerzen, auch wenn Tom starke Schmerzmittel nimmt. Einzig Injektionen scheinen etwas zu bewirken. Aus diesem Grund bekam der Gitarrist bereits Spritzen in den Oberschenkel, aber auch direkt in den Kopf, um die Schmerzen endlich loszuwerden.

Sein Arzt hat Tom dagegen einen etwas ungewöhnlichen Rat gegeben: Er soll mehr Kaffee trinken. Viel hält der Künstler allerdings nicht von diesem Tipp. Von äußeren Dingen wie dem Wetter oder der Umgebung scheinen die Kopfschmerzen nicht beeinflusst zu werden. Denn wie der Ehemann von Heidi Klum (49) offenbart, leidet er seit vielen Jahren unter den Attacken. Bleibt nur zu hoffen, dass Tom die schlimmen Schmerzanfälle doch noch irgendwie in den Griff kriegen kann. Angenehm klingen die Symptome sicherlich nicht – zumal es Tom als Musiker wohl noch schwerer hat, mit plötzlich auftretenden Kopfschmerzen fertig zu werden.