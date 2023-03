Tony Marshall war öfters untreu: Schlechtes Gewissen? Nein

Tony Marshall war öfters untreu © IMAGO / APress

Der verstorbene Schlagerstar Tony Marshall nahm es mit der Monogamie nie so genau. Seiner Frau Gaby gegenüber hatte er allerdings absolut kein schlechtes Gewissen.

Baden-Baden – Die Schlagerwelt trauert um Tony Marshall (†85). Der legendäre Sänger verstarb am 16. Februar in seiner Heimatstadt Baden-Baden nach einer langen, schweren Krankheit. Seine treue Fangemeinde gedenkt dem Musiker seitdem in zahlreichen Beiträgen auf Social Media. Häufig wird dabei auch Marshalls Witwe Gaby (84) herzliches Beileid ausgesprochen. Das Paar heiratete bereits im Jahr 1962 und erlebte im Laufe der gemeinsamen sechs Jahrzehnte so einige Höhen und Tiefen. Wie jetzt bekannt wurde, waren unter anderem auch regelmäßige Seitensprünge ein Thema.

Tony und Gaby Marshall lernten sich schon als Kinder kennen, ihre Verlobung gaben sie 1959 bekannt. Der Ehe entstammen drei gemeinsame Kinder. Dass Tony seiner Gattin nicht immer treu war, lag allerdings nicht an schwindender Liebe. Noch vor einigen Jahren sagte der Schlagerstar im Interview mit der „Münchener Abendzeitung“ über seine Liebste: „Es hat sofort gefunkt. Seitdem waren wir immer zusammen und sind heute so glücklich wie damals. Ich bin unendlich dankbar, dass wir uns getroffen haben.“

Tony Marshall ließ sich in Sachen Liebe und Sexualität nichts verbieten

Tony Marshall war ein absoluter Lebemann. Aus diesem Fakt machte der „Schöne Maid“-Interpret auch nie ein Geheimnis. Noch während eines Interviews mit „Freizeit heute“ zum 60. Hochzeitstag mit seiner Gaby sagte der Musiker: „Ob blond, ob braun – ich liebe alle Frauen. Alles andere ist doch nur Heuchelei.“ Diese offene Einstellung bestätigte er ebenso bei einem Auftritt in der Sendung „Inas Nacht“ im Jahr 2009: „Die Natur hat mir wunderbare Gefühle mitgegeben, die lebe ich aus. Solange ich lebe, lasse ich mir die von niemandem verbieten, nicht mal vom lieben Gott.“

Während Konzepte wie Polygamie und offene Beziehungen heute häufiger diskutiert werden, war die Generation, aus der Tony und Gaby Marshall stammen, noch eher prüde unterwegs. Doch Zeit seines Lebens ließ die Schlagerlegende keinen Zweifel daran, dass er sich in Sachen Liebe und Sexualität nicht vorschreiben ließ. „Schlechtes Gewissen? Nein, also bei mir nicht […] Ich mache das, was ich will, und frage niemanden um Erlaubnis. Aus, fertig, amen“, stellte Tony Marshall noch kurz vor seinem Tod klar.