„Topmodel Frauke“: Frauke Ludowig begeistert Fans im Hippie-Einteiler

Frauke Ludowig postet auf ihrem Instagram-Account ein Foto aus Beverly Hill. Die Fans lieben das Outfit, das sie auf dem Bild trägt.

„Teatime in Beverly Hills!“, schreibt Frauke Ludowig zu ihrem neusten Foto, auf dem sie in die Kamera lächelt. Bei dieser „Tea Time“ handelt es sich um eine Party im Vorfeld der Oscar-Verleihungen, die am 13. März stattfinden werden. Die Feierlichkeit wird von dem Luxus-Makler Marcel Remus ausgerichtet, und wie man sehen kann, war auch Frauke Ludowig eingeladen.

Das Party-Outfit der blonden Kölnerin besteht aus einem Einteiler, einem hellen Blazer und spitzen hellen Pumps. Dazu trägt die Moderatorin eine zierliche braune Tasche. Ihr blondes Haar trägt sie offen und gewellt. Besonders der farbenfrohe Einteiler der deutschen Modemarke „Sem per Lei“ ist ein Hingucker. Ein großflächiges Blumenmuster in Grün- und Blautönen sorgen für Frühlingsgefühle, während das ausgestellten Bein ein wenig Hippie-Flair ins Spiel bringt.

Frauke Ludowig im Hippie-Einteiler: Follower begeistert vom frühlingshaften Outfit

„Ein Wow-Look“, meint eine Nutzerin begeistert in den Kommentaren zum Foto. „Hammer Outfit“ und „Suoer siehst du aus!“, finden auch andere. Und dem Gastgeber Marcel Remus scheint es ebenfalls zu gefallen. Er posiert für ein weiteres Foto mit der blonden Moderatorin und kommentiert mit drei Applaus-Emojis. Im Rahmen seiner Veranstaltung hat er übrigens einen Scheck über 10.000 Euro an die gemeinnützige Organisation „DKMS“ überreicht.