Tornado und Flut: „Goodbye Deutschland“-Stars Steff Jerkel und Peggy fürchten um Haus und Bars

Von: Diane Kofer

Die „Goodbye Deutschland“-Stars Steff Jerkel und Peggy Jerofke leben auf Mallorca von den Einnahmen ihrer Bars – doch jetzt drohte ein heftiges Unwetter, alles zu zerstören.

Cala Lliteres/Cala Ratjada – Peggy Jerofke (47) und Steff Jerkel (53) haben sich auf Mallorca ein Zuhause aufgebaut. Auch wenn die „Goodbye Deutschland“-Stars kein Paar mehr sind, leben sie noch in der gemeinsamen Villa und unterstützen sich auch im Alltag. Beide sind Barbesitzer auf der Insel – und auf die Einnahmen im Saisongeschäft angewiesen. Ein schweres Unwetter setzte jetzt nicht nur ihr Haus unter Wasser. Die Auswanderer fürchteten auch um ihre Bars.

Unwetter auf Mallorca: „Goodbye Deutschland“-Auswanderer fürchten um Hab und Gut

Erst vor wenigen Tagen hatte sich der ehemalige „Das Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer bereits mit einer beunruhigenden Nachricht im Netz gemeldet: In seinem Keller hatte es gebrannt. Steff Jerkel wäre um ein Haar sogar in eine Explosion geraten. Und damit längst nicht genug – es droht bereits die nächste Katastrophe. Auf Mallorca wüteten schwere Unwetter – samt Flut und Tornados.

Am Sonntag meldete sich zuerst der 53-Jährige mit erschreckenden Bildern von der spanischen Insel. „Unglaublich, was hier abgeht. Haus und unser Laden unter Wasser“, schrieb er zu Instagram-Aufnahmen von überschwemmten Straßen und mehrerer Windhosen auf dem offenen Meer. Auch Peggy Jerofke teilte ein Video aus ihrer Bar, wo der Wind heftig durch die Sonnenschirme peitschte. In dem gemeinsamen Haus hatten sich bereits große Wasserpfützen auf dem Boden gebildet. „Ich hoffe, wir kommen hier unbeschadet durch“, schrieb die Mutter einer Tochter.

Kann bei „Goodbye Deutschland“ jeder mitmachen? „Goodbye Deutschland“ gehört zu den erfolgreichsten TV-Formaten in Deutschland. Seit dem Sendestart 2006 hat die Sendung schon so einige Fernsehstars hervorgebracht. Doch wie werden die Auswanderer überhaupt ausgewählt? Bewerben kann sich jeder, der einen Neustart im Ausland plant. Per Mail müssen Bewerber einige Fragen über ihre Pläne und Ziele beantworten – und landen so im Auswahlverfahren des Senders. Quelle: Vox

Glück im Unglück: Peggy Jerofke und Steff Jerkel können nach Unwetter aufatmen

Töchterchen Joesphine hatte zwar ziemliche Angst und musste während des Sturms von ihrem Papa beruhigt werden – am Ende hat die Familie das Unwetter aber größtenteils unbeschadet überstanden. Am Montagmorgen (28. August 2023) meldeten sie sich mit Updates bei den Aufräumarbeiten. „Wir beseitigen gerade die Schäden am Haus – aber alles halb so wild. Es hat uns nicht so hart getroffen“, erzählte Steff Jerkel erleichtert.

Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke hatten bei einem schweren Unwetter auf Mallorca Angst um ihr Hab und Gut. © Instagram/ steff.jerkel

Peggy hatte auch schon in ihrer Bar nach dem Rechten gesehen. Die stand teilweise zwar unter Wasser – konnte aber schnell wieder auf Vordermann gebracht werden. Bis auf Schäden an Sonnenschirmen sei alles in Ordnung. Steff Jerkel hat mit der Eröffnung seiner neuen Bar sowieso gerade alle Hände voll zu tun. Seine Geschäftspartnerin ist sogar nur für die Pläne des „Goodbye Deutschland“-Stars ausgewandert. Verwendete Quellen: Instagram/ steff.jerkel; peggyjerofke