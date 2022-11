„Total aus der Übung“: Cathy Hummels hat erstes Date nach 15 Jahren

Cathy Hummels Beziehung zu ihrem Mann Mats ist offiziell zu Ende. Nun traut sich die Influencerin wieder auf die Suche nach einer neuen Liebe.

Influencerin Cathy Hummels (34) versucht sich wieder in der Dating-Welt. Die Unternehmerin gab bereits in ihrer neuen Doku „Cathy Hummels – Alles auf Anfang“ einen tiefen Einblick hinter die Kulissen. Die ehemalige Spielerfrau hatte bereits vor der Ausstrahlung verkündet, dass ihre Beziehung mit BVB-Spieler Mats Hummels (33) zu Ende ist. In dem Format traut sie sich wieder zu Dates.

Ihr erstes Date nach 15 Jahren Beziehung hatte Cathy nun vor laufender Kamera. Dafür brachte ihr Vater Alfred (65) die Influencerin extra nach Los Angeles, wo sie sich mit ihrem Date traf – Einem Schauspieler. Die 34-Jährige tat sich jedoch nicht leicht, wie sie der Bild verriet: „Ich bin wirklich sehr schüchtern. Mir fällt es total schwer, Männer anzusprechen.“

Cathy Hummels ist „total aus der Übung“

Doch die zweite große Liebe hat die 34-Jährige an diesem Tag wohl nicht gefunden: „Es war ganz nett. Ich verliebe mich nur sehr, sehr schwer. Ein Mann muss für mich das gewisse Etwas haben. Ich habe keinen bestimmten Typ. Ich brauche nicht viel.“ Außerdem fügte sie hinzu: „Ich muss mich geborgen fühlen und die Chemie muss einfach stimmen. Das war nicht so. Trotzdem hatten wir ein gutes Gespräch.“