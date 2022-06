Nur ein Freigetränk: Sam Dylan und Danni Büchner verlassen „total enttäuscht“ Andrej Mangolds Party

Von: Sarah Wolzen

So haben sich Sam Dylan und Danni Büchner die Eröffnung von Andrej Mangolds Club nicht vorgestellt © Instagram: dregold & houseofdylan

Andrej Mangold feiert die große Eröffnung seines Clubs. Eingeladen hat er unter anderem Sam Dylan und Danni Büchner. Doch die verlassen plötzlich die Party und sind „total enttäuscht.“

Mallorca - Der ehemalige Bachelor Andrej Mangold eröffnete am Samstagabend, 28. Mai 2022, auf Mallorca seinen neuen Club und lud dazu das Who‘s who der mallorquinischen Influencer-Prominenz ein. Um an dem Event teilzunehmen, nahm Sam Dylan die weite Anreise aus Köln auf sich. Doch der Reality-Darsteller verließ die Party schnell wieder - stinksauer und mit Danni Büchner.

Sam Dylan und Danni Büchner verlassen Opening von Andrej Mangolds Club

In seiner Instagramstory meldet sich Sam plötzlich statt von der Party aus dem Bierkönig - doch was ist passiert? „Ja eigentlich waren wir auf der Party von Andrej Mangold eingeladen, aber wir sind jetzt leider im Bierkönig gelandet.“ Den Grund verrät er sogleich: „Wir wurden eingeladen und dann wird uns ein Gratischip in die Hand gedrückt für ein Freigetränk!“

Ein absolutes No-Go für den 31-Jährigen, schließlich seien die Gäste „eingeladen“ gewesen und sollen dann auch noch neben ihrer Reichweite selbst für Umsatz sorgen? Abgesehen davon habe Sam bereits die Kosten für Anreise und Unterkunft zu tragen.

Sam Dylan „total enttäuscht“ von Andrej Mangold

„Ich bin total enttäuscht. Das hätte ich nicht erwartet“, erklärt Sam bei Instagram. „Ich finde, das macht man nicht“ so der 31-Jährige, der das Ganze nun „echt traurig“ findet. Und Danni Büchner? - „Ich sage nichts mehr dazu“, sagt sie, gibt ihrem Kumpel aber laut Sam recht.

Und Gastgeber Andrej Mangold? Der hat sich bisher noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Heiß diskutiert wurde im Netz auch schon Danni Büchners Party-Outfit, dabei gingen die Meinungen ziemlich weit auseinander. Verwendete Quellen: instagram.com/houseofdylan