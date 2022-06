„Total perfekt“: Beatrice Egli begeistert Fans im sexy Business-Look

Beatrice Egli überzeugt ihre Fans auf Instagram regelmäßig mit ihren ausgefallenen Outfits. Zum Wochenstart gab sich die Schlagersängerin diesmal denkbar ernst. (Fotomontage) © Instagram/Beatrice Egli

Pfäffikon, Schweiz – Beatrice Egli (33) ist nicht nur eine überaus talentierte Schlagersängerin. Die ehemalige „DSDS“-Siegerin besticht ihre Fangemeinde mit ihrer fröhlich-charmanten Art und beweist in den sozialen Netzwerken regelmäßig, dass sie außerdem ein Händchen für Mode hat. Zuletzt postete Beatrice auf Instagram einen Schnappschuss, der sie in einem echten Business-Look zeigt. Ob die Musikerin damit klarstellen möchte, dass sie auch als Geschäftsfrau ernst genommen werden will?

Auf den zwei Fotos ist Beatrice Egli in einem rosafarbenen Hosenanzug zu sehen. Die Schlaghose sowie der doppelt geknöpfte Blazer geben dem Kostüm einen nostalgischen Touch, der durch die filigranen Goldapplikationen am Saum der Jacke sowie an den Ärmeln unterstrichen wird. Das ist auf jeden Fall ein Outfit für eine echte Powerfrau! Mit den Hashtags „Monday Vibes“ und „Go Girls“ stellt Beatrice außerdem klar: Sie lässt sich nicht unterkriegen und startet mit vollem Elan in die neue Woche.

Ihre Fangemeinde ist von Beatrice Eglis schickem Business-Outfit mehr als begeistert

Dass ihre Kleiderwahl gut ankommt, war für Beatrice Egli sicher zu erwarten. Doch die Begeisterungsstürme in der Kommentarspalte könnten auch für den erfahrenen Schlagerstar etwas überraschend wirken. Denn ihre Fans und Follower können gar nicht genug bekommen vom Business-Look ihres Idols. „Total perfekt“, resümiert beispielsweise ein User, der offensichtlich nichts am Outfit der „Mein Herz“-Interpretin auszusetzen hat. Eine andere Bewunderin schreibt: „Schönes Bild! Du siehst wunderschön aus!“

Die Farbwahl der blonden Sängerin scheint die Netzgemeinde ganz besonders zu begeistern. Es steht außerdem zu lesen: „Einen wunderschönen guten Morgen liebe Beatrice, tolle Farbe und tolles Outfit. Ich wünsche Dir einen schönen Start in eine aufregende, ereignisreiche und spannende Woche.“ Auf ihrem Lebenslauf kann Beatrice Egli also neben Schlagersängerin und Fernsehmoderation demnächst auch noch „Fashion-Icon“ vermerken!