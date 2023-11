„Totale Panik“: Vor diesem Tag hat Kronprinzessin Mette-Marit Angst

Ihre Kinder werden erwachsen, was Norwegens Kronprinzessin schwer zu schaffen macht. Sitzen Mette-Marit und Kronprinz Haakon schon bald allein zu Hause?

Asker – In diesem Jahr feierten Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon von Norwegen beide ihren 50. Geburtstag. Zu diesem Anlass entstand für den TV-Sender TV 2 eine dreiteilige Dokumentation über die norwegischen Royals. In „Kronprinsparet – vårt Norge“ (dt.: „Das Kronprinzenpaar – unser Norwegen“) zeigen sich Haakon und Mette-Marit ungewohnt privat – auch ein wenig, um von ihrem runden Geburtstag abzulenken, wie der Thronfolger scherzhaft erklärt.

Sverre Magnus‘ und Ingrid Alexandras drohender Auszug macht Kronprinzessin Mette-Marit Angst

In der TV-Doku präsentieren sich Mette-Marit und Haakon als glückliches Paar, auch wenn die Kronprinzessin zugeben muss: „Wir sind ein gutes Team, aber ab und zu kann es ein bisschen hitzig werden.“ Unterschiedlicher Meinung sind die beiden auf jeden Fall, wenn es um ein ganz bestimmtes Thema geht: den drohenden Auszug ihrer Kinder. Prinzessin Ingrid Alexandra ist 19, Prinz Sverre Magnus wird am 3. Dezember 18 Jahre alt. Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby aus einer früheren Beziehung ist mit seinen 26 Jahren längst flügge.

Bisher lebt der norwegische Royals-Nachwuchs noch bei Mette-Marit und Haakon auf Gut Skaugum, rund 25 Kilometer von Oslo entfernt. Doch allein der Gedanke, Sverre Magnus und Ingrid Alexandra könnten ihr Zuhause verlassen, macht Norwegens Kronprinzessin Angst. „Es herrscht ein Gefühl der totalen Panik, dass die Kinder ausziehen“, gesteht sie laut Dana Press in der Dokumentation. Haakon scheint diese Situation hingegen keine Kopfschmerzen zu bereiten, er wiegelt ab: „So ist es nicht.“

Mette-Marit leidet an chronischer Lungenkrankheit Im Oktober 2018 wurde bekannt gegeben, dass Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit bereits seit einigen Jahren an chronischer Lungenfibrose erkrankt ist. Die Krankheit ist nicht heilbar, Patienten leiden dabei vor allem unter Kurzatmigkeit, Husten und Atemnot. Lässt es ihr Gesundheitszustand nicht zu, muss Mette-Marit Veranstaltungen absagen, so wie zuletzt das Thronjubiläum von König Carl XVI. Gustaf von Schweden.

Prinz Sverre Magnus wird 18 – das ist bisher über die Feierlichkeiten bekannt

Bevor es so weit ist, stehen jedoch erst mal die Feierlichkeiten zu Prinz Sverre Magnus‘ 18. Geburtstag an. Bereits am 1. Dezember laden König Harald V. (86) und Königin Sonja (86) zu einem offiziellen Mittagessen ins königliche Schloss ein, wie auf der Palast-Webseite angekündigt wird. Zu Ehren ihres Enkels wird Königin Sonja dort um 14:00 Uhr eine Begrüßungsrede halten. In naher Zukunft wird der Dritte der norwegischen Thronfolge dann erst mal sein letztes Schuljahr beenden. Prinzessin Ingrid Alexandra soll hingegen 2024 einen 12-monatigen Wehrdienst ableisten und dürfte dann nur noch zu Besuch auf Gut Skaugum vorbeischauen.

Eine Umstellung für Haakon und Mette-Marit, über die der Kronprinz im Sommer im Interview mit der norwegischen Zeitung Dagsavisen sprach. „Wir sind es gewohnt, hier so ein Jugendzentrum zu haben, wo es voller junger Leute ist, die rumhängen, Filme schauen oder Pizza essen. Wir finden es wirklich schön, viel Leben zu haben.“ Mette-Marit dürfte ein wenig Ruhe allerdings auch guttun. In seiner Biografie verriet Kronprinz Haakon über Mette-Marits Gesundheitszustand: „Es wird ihr nicht besser gehen.“ Verwendete Quellen: dagsavisen.no, danapress.com, kongehuset.no, play.tv2.no