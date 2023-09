„Totaler Psychoterror“: So viel Gewicht hat Vincent Gross wegen RTL-Show „Die Verräter“ verloren

Von: Elena Rothammer

Derzeit ist Vincent Weiss bei „Die Verräter“ zu sehen. Die Dreharbeiten setzten dem Schlagerstar enorm zu. Unfreiwillig verlor der Sänger sogar innerhalb kürzester Zeit eine Menge Gewicht.

Basel – RTL rief mit „Die Verräter“ den ersten Reality-Krimi im deutschen Fernsehen ins Leben. Darin ziehen 16 Promis in ein Schloss, doch drei von ihnen spielen ein falsches Spiel. Nach und nach „ermorden“ die „Verräter“ die „Loyalen“, während diese ihr Bestes geben, um die schwarzen Schafe zu entlarven. Schlagerstar Vincent Gross hat sich an das Spiel herangewagt und berichtet im Nachhinein, wie sehr ihn die Dreharbeiten mitgenommen haben.

„Das Spiel hörte nie auf“: So viel Gewicht verlor Vincent Gross wegen „Die Verräter“-Dreh

Bei den Zuschauern herrschte während der ersten „Die Verräter“-Folge noch Verwirrung. Während des Drehs hingegen herrschten vor allem Misstrauen und Aufregung. Vincent Gross stand während der Produktion dermaßen unter Stress, dass er kaum essen konnte, wie er nun blick.ch verriet.

„Es war totaler Psychoterror. Ich habe während rund zwei Wochen ganze sieben Kilogramm abgenommen. Das Spiel hörte nie auf, im Kopf ratterte es ständig“ berichtete er im Interview. Die Anspannung, nie zu wissen, ob er sich gerade mit einem Verräter unterhält, machte ihm schwer zu schaffen. „Wir haben auch gemeinsam zur Nacht gegessen, durften dort aber nicht über das Spiel sprechen“, erzählte er von dem Dreh. Auch an Schlag sei nicht zu denken gewesen, weil er stets Angst hatte, dass die „Verräter“ ihn „ermorden“ würden.

„Die Verräter“: Alle Teilnehmer im Überblick Anna-Carina Woitschack (Schlagersängerin) ChrisTine Urspruch (Schauspielerin) Claude-Oliver Rudolph (Schauspieler) Florian Fitz (Schauspieler) Friedrich Liechtenstein (Werbegesicht) Irina Schlauch („Princess Charming“ 2021) Jalil (Rapper) Mariella Ahrens (Schauspielerin) Pascal Hens (ehem. Handball-Profi) Sabrina Setlur (Rapperin) Sebastian Klussmann (Quizspieler und Autor) Shermine Shahrivar (Model und Unternehmerin) Susan Sideropoulos (Schauspielerin) Timothy Boldt (Schauspieler) Ulrike von der Groeben (Moderatorin) Vincent Gross (Schlagersänger)

Vincent Gross war nach „Die Verräter“-Dreharbeiten „nudelfertig“

Nach dem Ende des Projekts sei Vincent Gross „nudelfertig“ gewesen. „Ich brauchte tatsächlich ein paar Tage, damit ich aus diesem Psycho-Spielchen herausfand. Es war viel intensiver, als ich dachte“, räumte er abschließend ein. Trotz der Strapazen ist er ganz begeistert von dem Format. „Es war das wohl spannendste Projekt, das ich bisher erlebt habe.“

Derzeit ist Vincent Gross als Teilnehmer bei „Die Verräter“ zu sehen. Die Dreharbeiten haben dem Schlagerstar dermaßen zugesetzt, dass er innerhalb kurzer Zeit enorm an Gewicht verloren hat. © RTL / Stefan Gregorowius & RTL / Stefan Gregorowius

Haben sich all diese Turbulenzen zumindest für den Sender gelohnt? Während im Netz schon mehrere Folgen verfügbar sind, feierte die RTL-Krimi-Show am vergangenen Mittwoch TV-Premiere. Das Quotenduell zwischen „Die Verräter“ und Jan Böhmermann endete für ein Format in einer bitteren Niederlage. Verwendete Quellen: blick.ch