Fans von Helene Fischer empört wegen 360° Stadion Tour: „Unfassbar unverschämt"

Von: Lukas Einkammerer

Helene Fischer geht wieder auf Tour – allerdings erst 2026. Dass jetzt schon der Kartenverkauf beginnt, sorgt bei vielen Fans für Entsetzen.

Ammersee – Nach der Tour ist vor der Tour: Genau das scheint sich zumindest Helene Fischer (39) zum Motto gemacht zu haben. Die letzte Konzertreihe von Deutschlands amtierender Schlagerqueen ist zwar erst seit kurzem vorbei, doch schon kündigt sich ihr nächstes Live-Spektakel an. Einziger Haken: Die Auftritte sollen erst 2026 stattfinden – obwohl Fans schon in wenigen Tagen Tickets dafür kaufen können.

Helene Fischer verkündet: Sie geht 2026 wieder auf Tour

Mit ihrer „Rausch“-Tour füllte Helene Fischer den ganzen Sommer lang die größten Konzerthallen der Republik und begeisterte Fans mit den großen Hits und atemberaubenden Akrobatiknummern. Eine Pause gönnt sich die „Atemlos“-Interpretin aber keineswegs, sondern widmet sich fast nahtlos den Vorbereitungen für ihre nächste Konzertreihe. Am Freitag (24. November 2023) verkündete sie in den sozialen Medien ihre „360° Stadion Tour“, mit der sie die großen Bühnen anlässlich ihres 20. Jubiläums wieder zum Beben bringen will.

Das neueste Live-Projekt der Rekordsängerin startet zwar erst am 13. Juni 2026 in Berlin – der Pre-Sale für die acht Abende soll aber bereits am Montag (27. November 2023) um 9:30 Uhr anlaufen. Dass so kurz nach der letzten Tour, für die die meisten von ihnen tief in die eigene Tasche greifen mussten, nun schon wieder Tickets zum Verkauf stehen, löst bei vielen Fans von Helene Fischer nicht gerade Wellen der Begeisterung aus.

Das sind die Termine von Helene Fischers „360° Stadion Tour“ 13.06.2026 – Olympiastadion, Berlin 16.06.2026 – MHPArena, Stuttgart 20.06.2026 – Deutsche Bank Park, Frankfurt 23.06.2026 – VELTINS-Arena, Gelsenkirchen 27.06.026 – RheinEnergieSTADION, Köln 04.07.2026 – Volksparkstadion, Hamburg 11.07.2026 – Ernst-Happel-Stadion, Wien 14.07.2026 – Stadion Letzigrund, Zürich

„Extrem übertrieben“: Schlagerfans sauer wegen neuer Tour von Helene Fischer

„Ich hätte gerne erstmal etwas gespart“, beklagt sich ein Instagram-Nutzer, „Wer kauft Karten drei Jahre im Voraus?“, tut es ihm ein anderer gleich. „Jetzt gebe ich dir dann wortwörtlich alles von mir, meine Seele kommt mit dem Geld direkt mitgeliefert“, spöttelt eine Userin und eine Helene-Fanseite befindet: „Sorry, aber das ist extrem übertrieben.“ Zwar ist noch nicht bekannt, wie viel die Karten kosten werden, einem Schlagerfan schwant aber schon übles: „Wieder für die unfassbar unverschämten teuren Preise, die sich eh keiner leisten kann?“

Ein Fan nimmt die Situation derweil mit Humor und scherzt: „Verkaufe eine Niere. Verhandlungsbasis.“ Für das große Idol scheuen die Fans eben keine Kosten und Mühen – und werden sicher auch am Montag wieder Schlange stehen, um in knapp drei Jahren die besten Plätze zu haben. Bis dahin können sie sich über das neue „Atemlos“-Duett von Helene Fischer und Shirin David freuen, das bei Hörern aber für gemischte Reaktionen sorgt. Verwendete Quellen: Instagram.com