Nicht mit Anna-Carina Woitschack: Stefan Mross geht wohl mit Nicki auf Schlager-Tour

Diese Änderung kam klammheimlich und ohne Vorankündigung. Auf seiner „Immer wieder Schlager“-Tour wird Stefan Mross auf die Teilnahme seiner Ex-Frau Anna-Carina Woitschack verzichten und sich stattdessen andere Unterstützung suchen.

Große Ankündigungen scheinen nicht Schlagerstar Stefan Mross‘ Stärke zu sein. Nach abgesagten und verschobenen Konzerten nimmt der Schlagerstar eine weitere Änderung im Plan von „Immer wieder Schlager“ vor. Ohne weitere Erklärung verschwindet Ex-Frau Anna-Carina Woitschack von den Plakaten und Konzertankündigungen. Stattdessen findet sich nun ein neuer Name in der Künstlerliste.

„Immer wieder Schlager“ ohne Anna-Carina aber mit „Nicki“

Aber wer ist die Neue an Stefan Mross‘ Seite? Auf der Künstlerliste von „Immer wieder Schlager“ findet sich nun der Name „Nicki“ wieder. Die aus Niederbayern stammende Schlagersängerin steht „für 100% ansteckenden Gute-Laune-Pop“, wie es auf der offiziellen Website von „Immer wieder Schlager“ heißt.

Mit 35 absolvierten Auftritten in der „ZDF Hitparade, über fünf Millionen verkaufte Tonträger, 14 Goldene Schallplatten, sowie je vier Mal Platin und vier Goldene Stimmgabeln“, holt sich Mross nun also einen alten Hasen mit ins Boot.

Stefan Mross: Nach Anna-Carina nun Eva Luginger

Nach seiner Trennung von Anna-Carina Woitschack im November 2022 ist Mross nun mit der 35-jährigen Eva Luginger liiert. Ihre Beziehung gab das Paar im März 2023 bekannt. Luginger ist ebenfalls keine Unbekannte. 2010 nahm die Schlagersängerin an der siebten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ teil.

Auf seiner „Immer wieder Schlager“-Tour wird Stefan Mross auf die Teilnahme seiner Ex-Frau Anna-Carina Woitschack verzichten und sich stattdessen andere Unterstützung suchen. © Imago Images

Bereits 2018 lernten sie und Mross sich in der Sendung des 47-Jährigen, „Immer wieder sonntags“, kennen. Mross und Woitschack waren seit 2016 liiert und seit Juni 2020 verheiratet.

Der Kampf um die besseren Einschaltquoten geht in die zweite Runde: Andrea Kiewel trat am Sonntag (21.05.) mit dem „ZDF-Fernsehgarten“ gegen „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross an. Verwendete Quellen: immerwiederschlager.live