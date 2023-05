Panne bei Roboter-Einlage während Helene-Fischer-Konzert: Techniker verzweifelt

Während ihrer „Atemlos“-Performance beim Konzert in Stuttgart gab es eine Tonpanne bei Helene Fischer (38).

Stuttgart - 37 Wochen war „Atemlos“ 2013 nicht aus den deutschen Singlecharts zu bekommen: Helene Fischers größter Schlagersong aller Zeiten. In Deutschland schaffte es der Straßenfeger zwar nur auf Platz 3, in Österreich stand der Song von Autorin Kistina Bach aber ganz oben.

Ausgerechnet bei „Atemlos“: Tonprobleme beim Konzert von Helene Fischer in Stuttgart

Am Mittwochabend spielte Helene Fischer ihr Konzert der „Rausch“-Tour in Stuttgart. Doch ausgerechnet beim größten Schlagersong, den die Mutter von Tochter Nala jemals veröffentlichte, kam es zu einer Ton-Panne, wie schlagerprofis.de berichtet.

Für die „Rausch“-Tour hat sich die Partnerin von Akrobat Thomas Seitel extra eine neue, spektakuläre Performance überlegt. Helene wird von einem Roboter schwebend über das Publikum hinweg getragen. Dabei trägt die Schlagerkönigin ein drahtloses Mikrofon. Doch das hat in Stuttgart plötzlich nicht mehr funktioniert.

Drahtloses Mikrofon versagt: Tontechniker versucht verzweifelt, Problem zu lösen

Wie schlagerprofis.de berichtet, sollen Tontechniker verzweifelt am Mikrofon herumgeschraubt haben. Zunächst sei bei „Atemlos“ nur die Band zu hören gewesen. In Helene Fischers Gesicht hätte man gesehen, das etwas nicht funktioniert. Die Schlagersängerin war nicht erfreut über die Ton-Panne beim ihrem Konzert. Im einem Video bei TikTok ist der Moment zu sehen.

„Dennoch hat sie die Situation charmant überspielt, indem sie das Publikum anfeuerte oder auch so tat, als hätte sie ein Handmikrofon, was vermutlich auch ein dezenter Hinweis an die Technik war, doch einfach mit einem Handmikrofon die Situation zu retten. Nachdem HELENE auf ihre Uhr geschaut hatte, kam dann auch das Handmikrofon“, so schlagerprofis.de.

Die Konkurrenz schläft nicht. Während sich Schlagersängerin Helene Fischer von ihrer Ton-Panne in Stuttgart erholt, schnappt sich eine andere den Titel „erfolgreichste deutsche Sängerin aller Zeiten".