Royals im Reisefieber: König Charles, Camilla, Prinz William und Kate planen eine zweijährige Tournee

Von: Annemarie Göbbel

Wie die Rockstars gehen nun auch die Royals auf Welttournee. König Charles III. will mit Königin Camilla, Prinz William und Prinzessin Kate die Welt von Macht der Monarchie überzeugen.

London – Offenbar ist bei den Royals um König Charles III. (74) statt Alltag-im-Schloss bald Leben-aus-dem-Koffer angesagt. Nach Krönung und Antrittsbesuchen des neuen Monarchen, könnte nun alles im typischen Dornröschenschlaf hinter Palastmauern versinken, bei dem man zwar die üblichen Termine wahrnimmt, aber ansonst alles bleibt wie zu Zeiten Queen Elizabeths II. (96, † 2022). Doch der Regent hat, wie die Mail on Sunday berichtet, offenbar ganz andere Pläne.

Antrieb zur Royaltour ist offenbar der Wunsch, die Monarchie auf Kurs zu halten

Zwei Jahre lang soll das royale Erfolgskleeblatt bestehend aus König Charles, Königin Camilla (76), Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) auf eine Art Tournee gehen. Ihre Mission: Die Beziehungen zum Commonwealth und dem Rest der Welt mit „sanfter Diplomatie“ zu stärken. Kate und William denken laut Palastquellen darüber nach, ob sie ihre Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) mit auf die Reise nehmen sollen. Der Insider aus dem Palast sagte gegenüber dem Boulevard-Blatt: „Staatsbesuche sind wieder im Geschäft.“

Charles hat bisher noch keines der 14 Commonwealth-Länder außerhalb Großbritanniens besucht, in denen er Staatsoberhaupt ist. Offenbar steht mit Königin Camilla noch dieses Jahr eine Reise nach Kenia auf dem Kalender – ein Commonwealth-Land, in dem Charles nicht als Staatsoberhaupt anerkannt wird. Kate und William werden wahrscheinlich nach Singapur reisen, wobei William im September in New York erwartet wird, wo er sein Umwelt-Projekt „Earthshot Prize“ unterstützt. Charles und Camilla werden auch endlich Frankreich besuchen – Unruhen hatten im Frühjahr die Reisepläne zunichtegemacht.

Das Commonwealth droht zu zerfallen Elizabeth II. war einst Königin über 31 Commonwealth-Reiche. Heute ist die Zahl um mehr als die Hälfte auf 14 geschrumpft und der Verfall geht unaufhaltsam weiter. Immer mehr Länder könnten sich abspalten, in vielen sind bereits Volksabstimmungen geplant. Jamaikas Premierminister Andrew Holness (51) erklärte, er habe gehofft, die kolonialen Bindungen sofort nach dem Tod der Queen zu kappen, aber bürokratische Hürden und „eine lange Zeit der öffentlichen Aufklärung und Konsultation“ würden den Prozess in die Länge ziehen. Auch Antigua und Barbuda könnten sich abspalten. Premierminister Gaston Browne (56) sagte dem Prinz Edward, dem Duke of Edinburgh (59), der im April 2022 zu Besuch war, dass Großbritannien Reparationen für seine „Gräueltaten“ zahlen müsse.

König Charles muss, geht es nach Experten, jetzt das Ruder herumreißen

Offenbar kann es Charles jetzt gar nicht schnell genug gehen. Palastinsider haben angedeutet, dass die vier Vorzeige-Royals schon mit den Hufen scharren und frustriert sind, weil das Genehmigungsverfahren für Besuche, das vom Außenministerium und dem Komitee für königliche Besuche entschieden wird, so lange dauert. Fest steht jedenfalls: Im kommenden Jahr wird König Charles Samoa besuchen, wenn dort ein Treffen der Regierungschefs des Commonwealth stattfindet.

Genug gewunken und einsteigen bitte: die Royals um König Charles wollen, wenn es nach ihnen geht, lieber früher als später aufbrechen (Fotomontage). © Jonathan Brady/dpa & i Images/Imago

Auch Experten sehen die Reisen nach der Krönung als Notwendigkeit des Machterhalts. Historiker Ian Lloyd sagte: „Ein Besuch von Charles in Kanada und einer von William oder Catherine in Australien und Neuseeland würde das weltweite Interesse, das seit der Krönung bestand, nutzen. Sie müssen dies bald tun, bevor das Interesse nachlässt“. Aus seiner Sicht würde besonders eine Reise mit den Kinder des Thronfolgerpaares ein echter PR-Triumph werden. Prinzessin Charlotte wird heute unter dem Marketing-Aspekt schon heute als „wertvoller“ erachtet als ihre Mutter Kate. Verwendete Quellen: dailybeast.com, dailymail.co.uk