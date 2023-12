Unter Tränen: Danni Büchner spricht von aktuell „schwierigen Tagen“

So aufgewühlt erlebt man Danni Büchner selten. Auf Instagram kann der „Goodbye Deutschland“-Star die Tränen nicht zurückhalten.

Mallorca – Was ist nur los bei Danni Büchner (45)? Die Reality-TV-Teilnehmerin versetzt ihre 327.000 Instagram-Follower in Sorge. In ihrer Story zeigte sich die „Goodbye Deutschland“-Darstellerin sehr nachdenklich und räumte große Selbstzweifel ein. Bei ihrem Geständnis flossen ihr sogar Tränen übers Gesicht.

Danni Büchner: „Situationen, die einen runterziehen“

„Es gibt halt immer mal Tage, die verdammt blöd sind und man bemüht sich, es irgendwie zu regeln und dann klappt es doch nicht“, klagt sie den Fans ihr Leid. Die Fünffach-Mutter fügte hinzu: „Nur damit ihr Bescheid wisst: Ihr seid nicht allein da draußen, Mädels.“ Das klingt ganz so, als ob Büchner derzeit eine schwere Zeit durchmacht.

Am nächsten Morgen klärte sie die Follower auf, was hinter ihrer traurigen Stimmung steckte. „Ich glaube, dass es immer im Leben Situationen gibt, die einen herunterziehen“, offenbarte die Witwe von Jens Büchner († 2018). Bei ihr sei an dem Tag einfach alles zusammengekommen.

So passe ein neues Bettgestell nicht in das Kinderzimmer ihrer siebenjährigen Zwillinge Jenna und Diego. Deshalb müssten die Büchner-Kids nun wohl oder übel Zimmer tauschen. Außerdem sei auch noch das Auto von Tochter Jada (19) kaputt.

Danni Büchner: „Wir sitzen alle im selben Boot“

Bei den Büchners geht es derzeit also drunter und drüber. Managen muss das Chaos wie immer Vollblut-Mama Danni. Die Instagram-Story der Ex-Dschungelcamperin macht allerdings klar, dass auch ihre Batterien irgendwann leer sind. Immerhin hat Danni gute Freundinnen, auf die sie sich verlassen kann. Mit ihnen spreche sie auch über Themen, die sie nicht in der Öffentlichkeit thematisieren will, verriet die TV-Bekanntheit.

Trotzdem finde sie Trost darin, den Fans ihr Herz auszuschütten. Am Ende des Tages habe schließlich jeder mit Problemen wie Selbstzweifeln zu kämpfen. „Aber glaubt mir Mädels, wir sitzen alle im selben Boot!“, fügte die Mallorca-Auswanderin hinzu.

Apropos Danni Büchner: Beim „Promi-Büßen“ musste sich Danni Büchner unangenehmen Situationen aus ihrer Vergangenheit stellen – und brach prompt in Tränen aus. Verwendete Quellen: Instagram/ dannibuechner